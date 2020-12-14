نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب على جميع الأجهزة الإلكترونية الإكس بوكس والبلايستيشن تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب، عروض نهاية العام من هايبر ماركت الدانوب في المملكة العربية السعودية، خصومات رائعة من هايبر ماركت الدانوب على جميع الأجهزة الإلكترونية من أجهزة ألعاب الإكس بوكس والبلايستيشن، وحتى سماعات الأذن ومكبرات الصوت، بجانب مجموعة كبيرة من أجهزة العناية الشخصية للنساء والرجال، كل ذلك متوافر حالياً في جميع أسواق الدانوب داخل المملكة العربية السعودية خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام طوال شهر ديسمبر الجاري بخصومات تصل حتى ل 11٪.

عروض الدانوب الأسبوعية

عروض نهاية العام على سماعات البلوتوث من هايبر ماركت الدانوب

تخفيضات الدانوب سماعة بلوتوث من ماركة سُوديو متنوعه، سعر الوحدة(11)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات الدانوب سماعة أذن مزودة بخاصية بلوتوث من ماركة سُوديو، سعر الوحدة(65)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب

خصومات نهاية العام هايبر على الإكس بوكس والبلايستيشن من الدانوب

جهاز بلاي ستيشن 4، سعر الجهاز(1111)ريال سعودي، بدلاً من(1379)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(268)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة ضريبة القيمة المضافة. جهاز ألعاب إكس بوكس، مع ثلاثة ألعاب، سعر الجهاز(1111)ريال سعودي، بدلاً من(1369)ريال سعودي، اشتريه الأن ووفر(258)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب

تخفيضات نهاية العام على الأجهزة الإلكترونية الصغيرة من الدانوب