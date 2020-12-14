عروض بنده الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض بنده، عروض نهاية العام من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية، لا تفوتكم عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت بنده خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام التي تستمر طوال شهر ديسمبر الجاري، حيث تتضمن العروض تخفيضات كبيرة على كافة أجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل الكبيرة منها والصغيرة، من جميع الماركات العالمية الرائدة، توفرها أسواق بنده بأقل الأسعار وأرقى الموديلات وأحدث الإصدارات التي تناسب أذواق الجميع. عروض بنده عروض نهاية العام على أجهزة المطبخ الصغيرة بهايبر ماركت بنده قلاية بدون زيت من ماركة نيوتري كوك، سعة 3.6 لتر، سعر الجهاز(279)ريال سعودي، بدلاً من(549)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(270)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده تخفيضات نهاية العام على أجهزة المطبخ الصغيرة بهايبر ماركت بنده عروض بنده الأسبوعية أحصل على قلاية بدون زيت من ماركة كليك أون سي كي 2006، ، اشتريه الأنْ ووفر(240) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة سعر الجهاز(199)ريال سعودي، بدلاً من(439)ريال سعودي. عصارة من ماركة مونيليكس، سعر الجهاز(179)ريال سعودي، بدلاً من(259)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثمانين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده خصومات نهاية العام على منتجات كولين بهايبر ماركت بنده عروض بنده الأسبوعية عصارة من ماركة كولين، سعر الجهاز(49)ريال سعودي، بدلاً من(79)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده عصارة من ماركة كولين مزودة بأربع سرعات، 350 واط، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلاً من(109)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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