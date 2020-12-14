عروض العثيم الأسبوعية خصومات تصل إلي 35% لمدة 4 أيام ألحق العرض

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم، عروض نهاية العام من هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، تخفيضات وخصومات نهاية العام على منتجات العناية الشخصية للنساء والرجال من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق عبد الله العثيم، تتوافر بأسعار تناسب الجميع وأرقى الموديلات وأحدث الإصدارات، خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام طوال شهر ديسمبر الجاري، فسارعوا بزيارة أقرب فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم إليكم لتتمتعوا بعروض حصرية وتنزيلات كبرى.

تخفيضات العثيم

تخفيضات نهاية العام على منتجات براون في هايبر ماركت عبد الله العثيم

ماكينة حلاقة للذقن من ماركة براون، سعر الجهاز(69)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ماكينة حلاقة حريمي للساقين والجسم من ماركة براون، سعر الجهاز(336)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض نهاية العام على منتجات براون في هايبر ماركت عبد الله العثيم

ماكينة حلاقة حريمي للساقين من ماركة براون، سعر الجهاز(29)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ماكينة حلاقة حريمي للساقين والجسم من ماركة براون رقم الموديل #3370، سعر الجهاز(208.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم

خصومات نهاية العام على منتجات براون سيلك أبيل بأسُواق العثيم

ماكينة حلاقة حريمي من ماركة براون سيلك أَيبل، سعر الجهاز(66)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ماكينة حلاقة حريمي من ماركة براون سيلك أبيل رقم الموديل #3، سعر الجهاز(29)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ماكينة لإزَالة الشعر للنساء سلكي من ماركة براون، سعر الجهاز(131)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.