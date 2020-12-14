نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض بيم ماركت الأسبوعية مصر من الإثنين 14 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض بيم باقوي التخفيضات والخصومات الاسبوعيه والتي تتحتوي علي جميع انواع المنظفات مثل منعم ملابس داوني، ومنظف اطباق فيري، وشامبو هيد اند شولدر، وبلسم بانتين، وبديل زيت بانتين، وفوط صحيه ماكسي سميكة طويلة قطنية الويز، وماكينة حلاقه حريمي فينوس بلو، وماكينة حلاقه بلو ثري جيليت، وفرشاه اسنان حساسة رفيعة اورال بي، ومعجون اسنان كومبيليت كرست، وحفاضات اطفال كيلوت بامبرز، ومسحوق غسيل اوتوماتيك لالوان اريال، وجل للغسيل اريال، ومسحوق غسيل يدوي اريال، وكبسولا جل اريال.

عروض بيم ماركت الأسبوعية

وتحتوي عروض بيم أيضا على مكرونة ستار الذهبية، وحليب كامل الدسم لاكتيل، وبيف برجر شامبو اطياب، وبصل ذهبي، وبودرة كيك فايف مينتس، وفيفنيك مركز العاشر، ولانشون دجاج تست بيور، وكفته لبناني اطياب، وسجق شرقي ميتلاند، وحليب كامل الدسم لاكتيل، وجبنه مطبوخة بطعم الشيدر، والقشطه، الرومي، عبور لاند، وعسل أنواع شانة وتونة قطعه واحدة عادي، ودايت توناتو، وحلوي بطعم كنوز، وشيكولاته مشكله جواهر، وكيك محشو كريمة هوهوز، وغير ذلك من المنتجات الاخري.

شكولاته مشكله جواهر 79.95 جنيه.

بيف برجر 104.95 جنيه.

تونه قطعة واحدة 19.95 جنيه.

سجق شرقي ميتلاند 49.95 جنيه.

حلوي بطعم كولا تفاح 5.95 جنيه.

فينك مركز العاشر 14.50 جنيه.

جل منظف متعدد الاغراض 10.95 جنيه.

حليب كامل الدسم لاكتيل 47.95 جنية.

بصل ذهبي،واحمر 23.95 جنية.

بودرة كيك فايف مينتس 9.95 جنية.

حلوي مشكله العاب مختلفه 18.95 جنية.