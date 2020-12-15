نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فورد اكسبلورر 2020 من فورد الناغي ومعرفه سيارات العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه فورد الناغي عن عروضها السنوية علي سيارات فورد في المملكة العربية السعودية ومن ضمن السيارات المشمولة في عروض الناغي السنوية وهي سياره فورد اكسبلورر 2020 و سياره فورد اكسبيديشن 2020 أيضا كما أعلنت شركه فورد الناغي عن مواصفات السيارات المشمولة في العرض، سياره فورد اكسبلورر 2020 الجديدة كليا من فورد تعتبر بمثابه سياره رياضيه متعدده الاستخدام والمعروفة جيدا عند المواطنين بالمملكة.

عروض فورد اكسبلورر من الناغي

عروض فورد اكسبلورر من الناغي من اهم العروض التي أعلنت عنها الشركة والتي جاءت من ضمن عروض سيارات فورد الناغي وبيدا العرض من يوم 23 نوفمبر 2020 حتي نهاية 31 ديسمبر 2020 بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي الذي يقدم خدمه التمويل للمواطنين ويمكن اختيار أيضا السيارة المناسبة له وبعدها يتم تعبئه النموذج الخاص بالسيارة وطلب التقسيط وبعدها يتم التواصل مع المواطن بأقرب وقت ممكن.

مواصفات فورد اكسبلورر BASE 2020 3.3

أعلنت شركه فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد اكسبلورر BASE 2020 3.3 والتي شملها العرض نهاية العام وذلك باعتبار السيارة من اكثر السيارات المحبوبة عند المواطنين السعوديين والمعروفة بالاستخدام علي المدي الطويل، ومن اهم المميزات والمواصفات التي أعلنت عنها شركه فورد الناغي للسياره وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بالدفع الرباعي.

محرك السيارة يحتوي علي سته أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 285 حصان.

محرك السيارة يعمل بالبنزين وعدل استهلاك الوقود 9.80 لكل كيلومتر.

السيارة تدعم سبع وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 10 سرعات.

السيارة تدعم حساسات خلفيه.

كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات السيارة 18.

تتميز المصابيح الأمامية للسياره بإضاءة ليد.

نظام تثبيت سرعه ذكي.

نظام اقفل ألية للأبواب مع نظام فتح بالري موت.

تكييف السيارة متعدد المناطق.

صندوق خلفي كهربائي.

نظام تحذير في المناطق العمياء ونظام تحذير مغادره المسار أيضا.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

تحكم كهربائي كامل للمقاعد ونوافذ السيارة.

عرض فورد اكسبلورر BASE 2020 3.3

أعلنت شركه فورد الناغي عن عروض فورد اكسبلورر BASE 2020 3.3 الجديدة من فورد وذلك مقابل قسط شهري 2212 ريال سعودي وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.