نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض استثنائي عن باقي العروض علي فورد رينجر 2020 من فورد الناجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه فورد الناغي علي عرض استثنائي عن باقي العروض الحصرية التي أعلنت عنها أيضا بمناسبه نهاية العام مثل سياره فورد ايدج 2020 و سياره فورد اكسبيديشن 2020 الجديدتين من فورد كما أعلنت أيضا شركه فورد الناجي عن مواصفات السيارات الأخري في العروض، كما أعلنت أيضا فور الناغي عن مواصفات سياره فورد رينجر 2020 الجديدة والتي تأتي من فئه السيارات النقل بنوع دفع عجلات أمامي وتتميز بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأعلنت أيضا فورد النغي علي سعر السيارة بالكاش بدلا من التقسيط وهذا العرض يختلف عن العروض الأخري التي تم تقديمها لعروض نهاية العام.

مواصفات فورد رينجر 2020

أعلنت شركه فورد الناغي علي مواصفات سياره فورد رينجر 2020 كما أعلنت عن سياره العرض وقد تختلف اختلاف بسيط، ومن ضمن المواصفات والمميزات التي أعلنت عنها فورد الناغي وهي:

محرك السيارة يحتوي علي اربع أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 150 حصان.

السيارة تتميز بدفع عجلات من نوع الدفع الأمامي.

محرك السيارة يعمل بوقود ديزل ومعدل استهلاك للديزل بمقدار 13.70 كيلومتر لكل لتر.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص الموجودين بها.

تتميز سياره فورد رينجر 2020 بناقل حركه عادي من نوع الجير بوكس ويتميز ب 6 سرعات.

يتميز حجم محرك السيارة 2.20 لتر.

السيارة لا تحتوي علي حساسات خلفيه وأمامية.

لا يوجد كاميرات بالسيارة.

تتميز المصابيح الأمامية بالسيارة بنوع إضاءة ليد.

تأتي السيارة بمقاس 16 للعجلات.

اتصال usb و بلوتوث و اربع مكبرات للصوت.

مراقبه ضغط الهواء في إطارات السيارة.

تكييف متعدد المناطق بالسيارة.

مقاعد السيارة جميعها مقاعد مخمل.

عرض فورد رينجر من فورد الناغي

أعلنت شركه فورد الناغي عن عرض علي سياره فورد رينجر 2020 والذي يعتبر عرض استثنائي جدا من فورد الناغي والذي يبدأ من 7 ديسمبر 2020 حتي 31 ديسمبر 2020 كما أعلنت أيضا فورد الناغي علي أن العرض يطبق عليه الشروط والأحكام كما أن السعر المعروض لا يشمل الضريبة المضافة والذي يعتبر يعر للفئة القياسية موديل 2020 وأعلنت أيضا انه قد تختلف المواصفات الظاهرة في الصور باختلاف فئات السيارة وأعلنت عن سعر سياره فورد رينجر 4×2 2020 ديزل غمارتين بسعر 69500 ريال سعودي.