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عمر شويل - جدة كيف استثمر أموالي؟ وما هي اضمن طريقة لاستثمار الأموال وتحقيق أرباح مجزية؟، إذا كنت تملك مبلغ من المال وترغب في الحفاظ على قيمته فهل ستحتفظ به بالريال، أم سوف تقوم باستبداله بالدولار والاحتفاظ به في البنك لحين زيادة سعر البيع، في الحقيقة أن الاحتفاظ بالمال دون استثماره يقلل من قيمته في معظم الأوقات خاصة أن سعر العملات النقدية متغير دائماً، لذلك أضمن طريقة لزيادة قيمة أموالك هي استثمارها بالشكل الصحيح وبالطريقة السليمة التي تناسبك وتناسب طموحاتك، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لك اضمن طرق استثمار الأموال وتحقيق أرباح مجزية.

افضل طرق استثمار الأموال وتحقيق أرباح جيدة

نبدأ معا بالطريقة الأولى التي يعرفها الجميع ولكن لابد من ذكرها كطريقة من طرق الاستثمار المفضلة لدى الكثيرين، وتتمثل تلك الطريقة في الاحتفاظ بأموالك في البنك و الاستفادة من الفائدة الشهرية، ولكن المشكلة هنا أن سعر الفائدة دائما ما يكون أقل من مستوي ارتفاع الأسعار، لذلك تعد الفائدة الكلية التي يتم تحقيقها كعائد على أموالك سلبية بلغة السوق والاقتصاد، على سبيل المثال في وقتنا الحالي سعر الفائدة من البنك حوالي 12% ومستوى ارتفاع الأسعار 20 أو 25%، وبالتالي قيمة النقود ترتفع شكلياً فقط ولكن عملياً تقل قيمتها.

الطريقة الثانية والمفضلة لدى كثير من صغار المستثمرين هي الاستثمار في العقار، ويعد سوق العقار من أكثر الأسواق المليئة بالأسرار التي تستطيع من خلالها تحقيق أرباح وفيرة، فقط يلزمك اتباع الطريقة الصحيحة والوقت المناسب لاستثمار أموالك في العقار، ونكشف لك اليوم من خلال موقع ثقفني عن سر صغير في استثمار العقار يمكنك البحث عنه والتعمق فيه إذا كنت تنوي الاستثمار في العقار.

أفضل طريقة للاستثمار في العقار

تعتمد تلك الطريقة على التوقيت السليم ومكان العقار، يجب أن تختار عقار في منطقة جيدة ومتكاملة الخدمات ثم تقوم بشراء عدة شقق في مراحل معينة من البناء، وهي المرحلة التي يكون فيها المالك في حاجة للمال لاستكمال العقار وملحقاته، مع التفاوض مع المالك على سعر أقل لأنك سوف تشتري عدة شقق وليست شقة واحدة، وسوف تضمن موافقته على الفور بالعرض الذي قدمته له، وبعد الانتهاء من المرحلة النهائية من بناء العقار وزيادة أسعار الشقق بإمكانك حينها عرض الشقق التي تمتلكها للبيع، وسوف تجد أن سعر الشقة حينها يزيد عن السعر الذي قمت بدفعه بنسبة تتجاوز 40%.

الاستثمار في الذهب

الطريقة الثالثة هي اضمن طرق استثمار الأموال وافضلها من حيث العائد وهي الاستثمار في الذهب، ويرجع ذلك لعدة أسباب حيث أنه انسب وعاء استثماري حاليا لان الاتجاه العام لأسعار الذهب دائما في ارتفاع ويتحرك ببطء، ولهذا السبب تجنب شراء الذهب وبيعه بعد فترة قصيرة، عليك الانتظار على الأقل لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة شهور كي تستطيع تحقيق نسبة عالية من المكسب، والسبب الثاني في تربع الاستثمار في الذهب على عرش اضمن طرق الاستثمار، أن الذهب سوف يرتفع سعره الفترة القادمة بسبب انخفاض الدولار وسوف يزداد عدد المستثمرين في الذهب

وهناك عدة طرق للاستثمار في الذهب أنواع الاستثمار في الذهب، حيث يمكنك الاستثمار عن طريق شراء السبائك الذهبية التي تعد من أسهل واضمن الطرق التي يتبعها المستثمرين الذي يردون تكوين الثروات، ومن مميزات السبائك الذهبية الحفاظ على قيمتها المالية عند البيع وبدون خساره المصنعية وبذلك تستطيع تحقيق اكبر المكاسب المالية، وطريقة أخرى للاستثمار في الذهب وهو استثمار الذهب المستعمل ولكن عند بيعه سوف تخسر المصنعية.

طرق أخرى لاستثمار المال

هناك طرق أخرى تستطيع من خلالها أيضا استثمار أموالك وتحقيق أرباح جيدة، حيث يمكنك استثمار المال في شراء أسهم الشركات أو سندات المؤسسات الحومية، كما تستطيع الاستثمار في الصكوك الإسلامية التي تطرحها المؤسسات الحكومية والشركات، كما يمكنك استثمار المال في صناديق الاستثمار التي تتضمن الأسهم والسندات، وأخيرا يمكنك أن تمتلك حصة من مشروع ناجح واستثمار مالك فيه.