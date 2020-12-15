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انت الان تتابع تفاصيل خبر أشهر 5 فصائل كلاب عالميًا والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - الكلب هو الحيوان الأليف الأكثر قربا إلي قلوب محبي اقتناء و تربية الحيوانات الأليفة، و لذلك فمن المهم لدينا معرفة أشهر الفصائل و أكثرها رواجا، و في المقال التالي سنذكر لكم أشهر خمس فصائل من الكلاب عالميًا و ذلك تبعا لتصنيف American Kennel Club الذي يصدر سنويًا.
أشهر خمس فصائل من الكلاب
السلالة الأولي (كلب الليبرادور ريتييفر – Labrador Retriever)
تعتبر سلالة الليبرادور ريتييفر من السلالات الودودة المحبوبة لدي الأسر لقدرتها علي التواصل الجيد مع كل من الأفراد و كذلك الكلاب الأخري، و يتراوح كلب الليبرادور القوي المتزن حسب الجنس بين 21.5 و 24.5 انش طولا كما يتراوح بين 55 إلي 80 رطل كما يأتي لونه المميز بشعره الكثيف ذو اللون الأصفر و الأسود و لون الشيكولاته المميز.
السلالة الثانية (كلب الجيرمن شيبرد – German Shepherd Dog)
يعتبر كلب الراعي الألماني جيرمن شيبرد هو أكثر أنواع الكلاب و أفضلهم تعددا للأغراض فهو كلب كبير الحجم، قوي العضلات، رشيق ذو نسبة ذكاء مرتفعة و لذلك يعتبر كلب الراعي الألماني جيرمن شيبرد المخلص و الواثق و الثابت و الشجاع هو حقا متعة كبيرة لمحبي الكلاب و خصوصا لأنه من الكلاب التي قد تضع حياتها علي المحك دفاعا عن أصدقائها.
السلالة الثالثة (كلب جولدن ريترييفر – Golden Retriever)
كلب الجولدن ريترييفر الرائع مفعم الجمال هو في الأصل سلالة اسكتلندية تصنف ككلب صيد أو كلب بندقية فهو عامل جاد جدا و مهم في عملية الصيد و يتميز بنشاطه في العمل الميداني و قدرته علي مساعدة المكفوفين و في عمليات البحث و الانقاذ، كما يتمتع بالطاعة و حبه للمنافسه كما يشهد له الجميع بحبه المفعم للعب و الحياة خارج أوقات العمل و أخيرا فكلب الجولدن ريترييفر هو كلب عائلي قوي جدير بالثقة و نظرا لطبيعة سلالتة المرتبطه بعمليات الصيد فإن السباحة و استعادة الأشياء هي من هواياته الفطرية.
السلالة الرابعة (كلب البلدوغ الفرنسي – French Bulldog)
يعتبر كلب البلدوغ الفرنسي أحد أشهر الكلاب الصغيرة علي مستوي العالم فهو كلب مرح يحب اللعب و اللهو قادر علي التكيف و مميز في تنبيه صاحبه فهو كلب لا يقاوم، يتميز شكل البلدوغ الفرنسي بالأذن الخفاشية و بالوجه المربع ذو التجاعيد و الأنف الصغيرة، يعتبر البلدوغ الفرنسي كلب جيد الرقابة قليل النباح مناسب للكثير من الحالات الاجتماعية و الكثير من الأسر كما أنه لن يرهق صاحبه باحتياجه للتحرك و التمرن في الهواء الطلق، أخيرا كلب البلدوغ الفرنسي هو صديق جيد أليف قادر علي التآلف مع الحيوانات الأخري و مصادقة الجميع.
السلالة الخامسة (كلب البلدوغ – Bulldog)
البلدغ هو كلب لطيف، شجاع، ودود، و يعتبر وجهه السميك ذو التجاعيد الكثيفة هو أحد رموز القوة و الشجاعة التي يصعب أن تخطأها فهي مميزة باللإضافة الي المشية المتدحرجه التي تنبؤك بأنه حقا هو البلدوغ، يحتاج كلب البلدوغ الي نظام غذائي متزن و بعض التمرينات الدورية حتي يحافظ علي رشاقته فقد يصل وزنه أحيانا الي 50 رطلا و هو ما لا يمنعه عن التحرك بسرعة و الالتفاف في حضن أصدقائه كما أنه ينصح عند اقتناء البلدوغ في الأماكن الرطبة و الحراة بأن يقضي توقيت ما بعد الظهيرة الحار و الرطب في أماكن مكيفة حتي لا تتأثر عملية التنفس عنده.
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