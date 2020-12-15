نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا على الجوالات وأكسسوارات الجوال أحدث تخفيضات من Extra السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا|يقدم موقع اكسترا أقوى العروض في المملكة العربية السعودية على الهواتف الذكية واكسسوارات الجوال والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى ومستلزمات المنزل، ويمكن لجميع العملاء ممن تزيد قيمة مشترياتهم عن 99 ريال سعودي الحصول على توصيل مجاني من الموقع لمشترياتهم دون الحاجة إلى دفع قيمة مصاريف الشحن، ويساهم الشراء عن طريق الموقع في توفير الكثير من الوقت والجهد كما يساعد على توفير الكثير من المال باستثمار فترات العروض والتخفيضات والتي يقدمها الموقع على مدار العام.

عروض اكسترا على الجوالات الذكية Extra ksa:

خصم على جوال أوبو إيه 12، 32 جيجا يصل إلى 17%، حيث يعرض الآن على موقع اكسترا السعودية بسعر 499 ريالاً بدلاً من 599 ريال بتخفيض يصل إلى مائة ريال كاملة.

خصم 25% على هاتف فيفو واي 30، 64 جيجا بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال، بتوفير يصل إلى مائتي ريال.

إحصل على خصم 26% على جوال تكنو بوب 4 برو، 16 جيجا، حيث يعرض الآن بسعر 259 ريال بدلاً من 349 ريال بتخفيض يصل إلى 90 ريال.

جوال موتورولا جي 9 بلاي، 128 جيجا متاح باللون الأزرق فقط بسعر 579 ريال بدلاً من 999 ريال بخصم يصل إلى 42% على القطعة.

احصل على جوال هواوي نوفا 7 إس إي، الجيل الخامس 5G، 128 جيجا بخصم يصل إلى 13%، بسعر 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال وتوفير يصل إلى 200 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 2.4، 64 جيجا يمكنك الحصول عليه بخصم 26% بسعر 445 ريال بدلاً من 599 ريال.



احصل على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا، الجيل الخامس 5G، سعة 512 جيجا، برونزي اللون بخصم 18%، بسعر 4499 ريال بدلاً من 5499 ريال.

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجا ، الجيل الخامس، متاح باللون الأسود فقط بسعر 2999 ريال بدلاً من 4159 ريال بخصم يصل إلى 28%.

جوال سامسونج نوت 20 ألترا، 5 جي، سعة 256 جيجا بايت متاح باللون الأسود بسعر 3999 ريال بدلاً من 5149 ريال بخصم يصل إلى 22%.

موبايل سامسونج جلاكسي إيه 51، 128 جيجا بايت متاح باللون الأزرق بخصم 17%، يمكنك الحصول عليه بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال.

هاتف هواوي بي 40 برو، الجيل الخامس، سعة 256 جيجا، فضي غامق، يمكنك الحصول عليه بخصم 13%، حيث يعرض اليوم بسعر 3349 ريال بدلاً من 3829 ريال.

جوال هواوي ميت 30 برو، 256 جيجا، لون فضي، متاح بخصم 32%، متوفر بسعر 2699 ريال بدلاً من 3939 ريال.

هاتف هواوي نوفا 7 أي، 128 جيجا، متوفر باللون الأخضر المشرق، خصم 17% بسعر 949 ريال بدلاً 1149 ريال.

هواوي واي 9 إس، هاتف بسعة 128 جيجا،شفاف بسعر 999 ريال فقط داخل العرض بدلاً من 1199 ريال.

عروض اكسترا على أبل أيفون:

تقدم اكسترا أقوى العروض على جوالات أيفون بإصدارات مختلفة، وخصومات تصل إلى 64%.

أيفون إس أي 2020، سعة 128 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود واللون الأبيض،بخصم يصل إلى 64%، متوفر الآن بسعر 2099 ريال عبر موقع اكسترا.

أبل أيفون 11 برو، 256 جيجا، متوفر باللون الأخضر الداكن بخصم 11% على القطعة بسعر 4899 ريال بدلاً من 5479 ريال.

احصل على خصم 1% عند شراءك أيفون إس إي 2020، سعة 64 جيجا، متاح باللون الأبيض بسعر 1899 ريال.

عروض اكسترا على اكسسوارات الجوال والساعات الذكية:

أبل ايربودز مع غطاء شاحن، الجيل الثاني، لون أبيض بسعر 649 ريال.

شاحن جداري، هواوي، كيبل،بسعر 29 ريال، بخصم 41%.

راف بور، شاحن متنقل،15 واط، أسود بسعر 178 ريال.