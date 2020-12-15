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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي المنتجات الغذائية وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم علي المنتجات الغذائية عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية لنهاية السنة، حيث نستطيع أن نودع سنة 2020 مع تسوق لا مثيل له داخل سوبر ماركت العثيم بأفضل عروض واقل أسعار فسارع بالذهاب قبل زحام آخر أيام السنة، فنحن نوعدك بعروض ستوفر عليك الكثير عزيزي العميل الكثير من النقود ومشتريات ومنتجات أكثر، فقط عليك الاختيار من أكبر تشكيلة على الإطلاق من تخفيضات العثيم الأسبوعية.
عروض العثيم علي المنتجات الغذائية
• تخفيضات الأسبوع من العثيم كيلو لحم عجول بلدي من العثيم فقط بسعر 37.95 ريال سعودي.
• كافة أشكال مكرونة بيرفيتو، الكيس الواحد 500 جرام السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي فقط.
• زيت النور سعة 2 لتر من العثيم فقط سعرها 22.95 ريال سعودي، يمكنك الحصول أثناء العرض على ثلاث زجاجات فقط.
• عسل الشفاء وزن 500 جرام، يمكنك الحصول عليه بعد التخفيض بسعر 19.95 ريال سعودي.
• تونة جرين فارم من العثيم العلبة الواحدة سعرها 9.95 ريال سعودي.
تنزيلات العثيم على اللحوم
• خصومات هايبر ماركت العثيم على لحم الغنم، الكيلو فقط بسعر 41.95 ريال سعودي.
• العرض الأسبوعي من العثيم كيلو لحم عجول بلدي بالعظم، السعر فقط 31.95 ريال سعودي.
• أقوى تنزيلات على لحم الحاشي بالعظم، فقط بسعر 23.95 ريال سعودي بعد التخفيض.
• كيلو لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو من العثيم فقط 33.95 ريال سعودي.
• أفضل سعر لكيلو لحم خروف البربري فقط بسعر 52.95 ريال سعودي.
عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية
- عروض أسواق العثيم لنهاية العام بلغ سعر تلفزيون يونيون اير يوني فيجن 32 بوصة إلى 1.999 جنيه مصري.
- سامسونج جالكسي بشريحتين اتصال بسعة 128 جيجا “لونه أزرق” بلغ سعره إلى 4.099 جنيه مصري.
- بلغ سعر ماكينة تشذيب الشعر إلى 777 جنيه مصري بدلاً من سعر 1.300 جنيه.
- ماكينة تشذيب براون المتكاملة 10 في 1 بلغ سعرها 1.449 جنيه مصري بدلاً من سعر 1.099 جنيه.
- غسالة ملابس ال جي ديجيتال بلغ سعرها 6.290 جنيه مصري بدلاً من سعر 8.090 جنيه.
- بلغ سعر ميكروويف فريش مسطح سعة 20 لتر إلى 900 جنيه مصري بدلاً من سعر 1.450 جنيه.
- سعر ماوس لاسكلي زنتاليتي “رمادي، أسود” بلغ 65 جنيه مصري بدلاً من سعر 179 جنيه.
- بلغ سعر تلفزيون سمارت سامسونج 50 بوصة إلى 6.499 جنيه مصري بدلاً من سعر 6.799 جنيه، عروض العثيم الأسبوعية علي المنتجات الغذائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم علي المنتجات الغذائية وأقوي العروض في السعودية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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