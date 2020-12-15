نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي المنتجات الغذائية وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي المنتجات الغذائية عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية لنهاية السنة، حيث نستطيع أن نودع سنة 2020 مع تسوق لا مثيل له داخل سوبر ماركت العثيم بأفضل عروض واقل أسعار فسارع بالذهاب قبل زحام آخر أيام السنة، فنحن نوعدك بعروض ستوفر عليك الكثير عزيزي العميل الكثير من النقود ومشتريات ومنتجات أكثر، فقط عليك الاختيار من أكبر تشكيلة على الإطلاق من تخفيضات العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية

• تخفيضات الأسبوع من العثيم كيلو لحم عجول بلدي من العثيم فقط بسعر 37.95 ريال سعودي.

• كافة أشكال مكرونة بيرفيتو، الكيس الواحد 500 جرام السعر بعد الخصم 9.95 ريال سعودي فقط.

• زيت النور سعة 2 لتر من العثيم فقط سعرها 22.95 ريال سعودي، يمكنك الحصول أثناء العرض على ثلاث زجاجات فقط.

• عسل الشفاء وزن 500 جرام، يمكنك الحصول عليه بعد التخفيض بسعر 19.95 ريال سعودي.

• تونة جرين فارم من العثيم العلبة الواحدة سعرها 9.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم على اللحوم

• خصومات هايبر ماركت العثيم على لحم الغنم، الكيلو فقط بسعر 41.95 ريال سعودي.

• العرض الأسبوعي من العثيم كيلو لحم عجول بلدي بالعظم، السعر فقط 31.95 ريال سعودي.

• أقوى تنزيلات على لحم الحاشي بالعظم، فقط بسعر 23.95 ريال سعودي بعد التخفيض.

• كيلو لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو من العثيم فقط 33.95 ريال سعودي.

• أفضل سعر لكيلو لحم خروف البربري فقط بسعر 52.95 ريال سعودي.

عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية

