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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو لنهاية العام وخصم 41% على الجوالات وتخفيض على أجهزة المطبخ لفترة وكمية محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو، عروض نهاية العام من هايبر لولو ماركت السعودية بفروع المملكة العربية السعودية.
عروض لولو وتخفيضات لولو ماركت السعودية على الجوالات الذكية تقدمة أشهر الماركات العالمية، مثل جوالات شركة هواوي المعروفة، حصريًا فقط بفروع سوبر ماركت لولو، الى جانب الكثير من عروض لولو ماركت الغير قابلة لأن تفوت بالنسبة لماكينات الحياكةة والتي تأتيكم بأحدث التقنيات وآخر الموديلات، كل ذلك متوافر خلال فترة نهاية العام الحالي وطوال شهر ديسمبر الجاري، فسارعوا بزيارة أقرب فروع أَسواق لولو إليكم.
سوبر ماركت لولو و تخفيضات الجوال
عروض نهاية العام على على هواتف هواوي من أَسواق لولو
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- هايبر لولو و تنزيل 41٪ على جوال هواوي الذكي بي 30 لايت؛ مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، مع معالج نوع Kirin 710، مساحة وحجم شاشة 6.15 بوصة مربعة والدقة 2312*1080، يعمل بنظام التشغيل Android 10.0، أما دقة الكاميرا الخلفية فهي 24 ميجا بيكسل،بالإضافة إلى دقة الكاميرا الأمامية وهي 32 ميجابيكسل، الرامات سعتها 4 جيجا بايت، والجوال بالطبع يشمل خاصيات البلوتوث و الواي-فاي، عروض لولو ماركت على اللون الأَسود، عروض هايبر لولو لسعر الجهاز 649 ريال سعودي، بديلًا عن 1099 ريال سعودي، اقتنيه الآن و وفر 500 ريال سعودي، عروض لولو الرياض اليوم السعر شاملا لضريبة القيمة المضافة.
عروض لولو ماركت اليوم السعودية
عرض نهاية العام على منتجات أيكون في أسواق لولو
- عروض لولو عجان أيكون إحترافي، عروض لولو ماركت لسعر الجهاز 329 ريال سعودي، عروض لولو ماركت اليوم السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض هايبر لولو ايكون خلاط، أربعة-في-واحد، بقدرة 450 وات، عروض لولو على سعر الجهاز 109 ريال سعودي، عروض لولو ماركت السعر يشمل الضريبة القيمة المضافة.
- عروض لولو أيكون آلة الطعام، عشرة في واحد، سعر الجهاز 289 ريال سعودي من سوبر ماركت لولو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة من هايبر لولو.
- عروض لولو ماركت اليوم أيكون خلاط يدوي، سعر الجهاز 199 ريال سعودي،السعر من لولو ماركت السعودية شامل ضريبة القيمة المضافة.
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