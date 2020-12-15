نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو لنهاية العام وخصم 41% على الجوالات وتخفيض على أجهزة المطبخ لفترة وكمية محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو، عروض نهاية العام من هايبر لولو ماركت السعودية بفروع المملكة العربية السعودية.

عروض لولو وتخفيضات لولو ماركت السعودية على الجوالات الذكية تقدمة أشهر الماركات العالمية، مثل جوالات شركة هواوي المعروفة، حصريًا فقط بفروع سوبر ماركت لولو، الى جانب الكثير من عروض لولو ماركت الغير قابلة لأن تفوت بالنسبة لماكينات الحياكةة والتي تأتيكم بأحدث التقنيات وآخر الموديلات، كل ذلك متوافر خلال فترة نهاية العام الحالي وطوال شهر ديسمبر الجاري، فسارعوا بزيارة أقرب فروع أَسواق لولو إليكم.

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عروض نهاية العام على على هواتف هواوي من أَسواق لولو



هايبر لولو و تنزيل 41٪ على جوال هواوي الذكي بي 30 لايت؛ مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، مع معالج نوع Kirin 710، مساحة وحجم شاشة 6.15 بوصة مربعة والدقة 2312*1080، يعمل بنظام التشغيل Android 10.0، أما دقة الكاميرا الخلفية فهي 24 ميجا بيكسل،بالإضافة إلى دقة الكاميرا الأمامية وهي 32 ميجابيكسل، الرامات سعتها 4 جيجا بايت، والجوال بالطبع يشمل خاصيات البلوتوث و الواي-فاي، عروض لولو ماركت على اللون الأَسود، عروض هايبر لولو لسعر الجهاز 649 ريال سعودي، بديلًا عن 1099 ريال سعودي، اقتنيه الآن و وفر 500 ريال سعودي، عروض لولو الرياض اليوم السعر شاملا لضريبة القيمة المضافة.

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عرض نهاية العام على منتجات أيكون في أسواق لولو

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