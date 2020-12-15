نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم صحة و جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم صحة و جمال ، كريم جليسرين اصلي 75 مل بسعر 4.95 ريال، معجون أسنان الو دنت بياض طبيعي 100 مل بسعر 17.95 ريال بدلا من 25.95 ريال، معجون أسنان كولجيت توتال 100 مل بسعر 10.95 ريال بدلا من 18.25 ريال، كريم فينوس صنفرة وجه و جسم 20 اونز بسعر 21.95 ريال بدلا من 36.75 ريال، كريم شعر ج.كازانوفا معذي 300 مل بسعر 12.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، معطر جسم كازانوفا رمان 135 مل بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.75 ريال، زيت للشعر ج.كازانوفا أرغان 300 مل بسعر 33.95 ريال بدلا من 59.25 ريال، مزيل شعر فيت شرائح شمعية عادي 20 حبة بسعر 26.95 ريال بدلا من 45.95 ريال، صابون كامي فنتاج 4×120 جم بسعر 6.95 ريال بدلا من 14.25 ريال، صابون فا انسبابرنج 6×175 جم بسعر 13.95 ريال بدلا من 17.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم صحة و جمال ، شامبو عباية برسيل 2.9 لتر + عطر بسعر 39.95 ريال بدلا من 46.95 ريال، مطهر داك لافندر عبوة توفير 4.5 لتر بسعر 21.50 ريال بدلا من 28.50 ريال، جل برسيل للغسالات لافندر 2.9 لتر بسعر 27.95 ريال بدلا من 37.95 ريال، صابون برسيل ازرق 7 كجم بسعر 51.95 ريال بدلا من 109.95 ريال، شامبو دوف للتساقط 400 مل بسعر 11.95 ريال بدلا من 20.50 ريال، فرشاة أسنان سيجنال بالفحم،الفضة الناعمة بسعر 20.95 ريال بدلا من 30.95 ريال، معجون أسنان كلوس أب 120 مل بسعر 6.95 ريال بدلا من 9.95 ريال، شامبو صانسيلك تجديد فوري 700 مل بسعر 16.95 ريال بدلا من 28.50 ريال.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية

فوط صحية فام مضغوطة كبير 41+9 مجانا بسعر 16.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، اكياس نفاية سانيتا 50 جالون 76×95 سم بسعر 16.95 ريال بدلا من 26.25 ريال، فوطة صحية كوتكس ليلي بالاجنحة 24 حبة بسعر 18.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، ماكينة بيرسونا كمفورت 8+6 مجانا 15.95 ريال بدلا من 24.25 ريال، بودرة انشانتر رومانتك 250 جم بسعر 7.95 ريال بدلا من 12.25 ريال، شامبو الفيف 400 مل / بديل زيت الفيف 300 مل بسعر 11.95 ريال، لوشن جرجنز رائحة أصلية 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلا من 24.25 ريال، مزيل عرق ليدي سبيد أورشارد 65 جم بسعر 16.95 ريال بدلا من 23.75 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم

شامبو غارنية زيت الأفوكادو 600 مل بسعر 17.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، شامبو برت بلاس للشعر العادي 600 مل بسعر 16.95 ريال بدلا من 26.75 ريال، شامبو نونو 800 مل + 2×400 مل بسعر 22.95 ريال بدلا من 31 ريال، صابون دودو الرومانسية 6×120 جم بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.25 ريال.