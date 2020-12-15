نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير للجوالات والإلكترونيات وهدايا تصل 2550 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات و الإلكترونيات، حيث تقدم مكتبة جرير تخفيضات هائله على أحدث الجوالات وأجهزة اللاب توب و التليفزيونات تصل إلى 5500 ريال سعودي بنسبة توفير تصل إلى 34% بالإضافة إلى هدايا شراء قيمه تصل إلى 2550 ريال سعودي وأيضا يمكنكم الشراء بالتقسيط، كما أنها تقدم خصم إضافي للعملاء اللذين يقومون بالشراء والدفع من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية بقيمة 15%، أي أنها تقدم فرصة شراء رائعه ولا تعوض لمن يريد اقتناء الجودة والرقي والفخامة،فجرير تمثل الثقة والتميز والأمان لعملائها، ولمن لا يعرف ما هي جرير فهي مؤسسة سعودية عريقة في مجال تجارة الجملة والتجزئة في العديد من المجالات والتخصصات أهمها مجال الإلكترونيات والجوالات والحاسب الآلي، ولديها عديد من الفروع في السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، ودائماً ما تسعى إلى التميز من خلال توفير عروض وتخفيضات هائله لعملائها.

عروض مكتبة جرير للجوالات واللاب توب:

جوال هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجا بايت الجيل الخامس G5 متوفر باللون الأبيض سيراميك.

احصل علية بسعر 4,499 ريال سعودي بدلاً 4,799 ريال أي بتوفير 300 ريال سعودي واحصل على هدايا شراء بقيمة 1,399 ريال، كما يمكنكم الحصول علية بالتقسيط من خلال التقديم أون لاين على طلب تقسيط مشتريات جرير ثم التوجه إلى اقرب فرع لإتمام عملية الشراء بعد الحصول على الموافقة، ويكون التقسيط على 24 شهراً بقسط شهري 257 ريال سعودي، كما يمكنكم التمتع بخصم 15% عند الدفع باستخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

جوال هواوي Y9a سعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع G4، متوفر بالألوان الأتية: (فضي سبيس، أسود ميد نايت، زهري ساكورا).

احصل علية بسعر 1,099 ريال سعودي شاملة الضريبة وبضمان لمدة عام، كما يمكنك التمتع بخصم 15% عند الدفع باستخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

جوال هواوي نوفا 7 SI سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، مع العلم أن هذه الفئة من جوالات هواوي لا تحمل تطبيقات جوجل مثبته عليه مسبقاً، ومتوفر بالألوان الأتية: (اخضر كراش، فضي سبيس، أرجواني صيفي).

يمكنك الحصول عليه بسعر 1,399 ريال سعودي شاملة الضريبة بدلاً من 1,599 أي بتوفير 200 ريال ويمكنك الحصول على خصم إضافي بقيمة 15% عند الشراء والدفع باستخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

جوال هواوي بي 40 برو سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G متوفر بالون الأسود، مع العلم أن هذه الفئة أيضا من جوالات هواوي لا تحتوي على تطبيقات جوجل مثبته مسبقا عليها.

يمكنك الحصول عليه بسعر 3،349 ريال سعودي بدلاً من 3,829 ريال أي بخصم فيمته 480 ريال، كما يمكنكم التقسيط على 24 شهرا بقيمة قسط شهري 191 ريال سعودي من خلال التقديم أون لاين على طلب تقسيط مشتريات من جرير.

كمبيوتر محمول( لاب توب) اسوس ROG Zephyrus انتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080 سعة 8 جيجا بايت ، PCle NVMe M.512 جيجا بايت اس اس دي 2 للألعاب متوافق مع نظارات الواقع الافتراضي 3D.

احصل عليه بسعر 9,199 ريال سعودي بدلاً من 14,199 ريال أي بخصم 5,500 ريال بنسبة 34% وهناك أيضا خصم إضافي بنسبة 15% عند الشراء من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية، كما يمكنك التقسيط على 24 شهر بقسط شهري 525 ريال.

عروض جرير لشاشات التليفزيون:

تليفزيون سمارت هايسنس 75 بوصة، دقة 4K الترا HD دي ال اي دي،بسعر 4,158 ريال سعودي بدلاً من 7,999 ريال أي بخصم 3,341 بالإضافة إلى هدايا شراء بقيمة 149 ريال، كما يمكنك التقسيط على 24 شهر بقسط شهري 237 ريال سعودي.

تليفزيون هاير سمارت S5U 75 بوصة، دقة 4K الترا HD، دي ال اي دي، بسعر 3,799 ريال سعودي بدلاً من 7,669 ريال أي بخصم حقيقي قيمته 50%،بالإضافة إلى خصم قيمته 15% عند الشراء ببطاقة سامبا جرير الائتمانية.