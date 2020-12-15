نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية علي اكسسوارات لاب توب بالتقسيط مع تسهيل extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم متجر اكسترا مجموعة من العروض، عند شراء لاب توب، مع تقديم علامات تجارية تتميز بالجودة العالية، مثل هواوي وديل و لينوفو وأبل ماكيوك، مايكروسوفت سيرفيس برو، أيسر بريدتور، والعديد من الأنواع المختلفة التي تتميز بمساحة تخزينية عالية وحجم شاشة مميز، مع مجموعة متنوعة من الألوان.

عروض اكسترا اكسسوارات لاب توب

كما يمكنكم الدخول علي الموقع الرسمي ومعرفة مواصفات الأجهزة المختلفة والاختيار من بينها ما يناسبكم، ومن خلال هذا الموضوع سوف نستعرض العروض المقدمة من اكسترا علي أجهزة اللاب توب، والتي يمكن شراءاها بنظام التقسيط مع نظام تسهيل والاستلام من المعرض أو التوصيل المجاني.

مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور آي5، 12.3بوصة، رام 8جيجا، 128جيجا، بلاتينوم بسعر (4149) ريال.

لينوفو ليجون 5، كور أي 7، 15.6 بوصة، رام 16 جيجا، 1 تيرا+ 256 جيجا أس أس دي، أسود، بسعر (6999)ريال.

أبل، ماك ايربوك 2017، كور اي 5، رام 8 جيجابايت، شاشة 13.3 بوصة، فضي، بسعر (3999) ريال.

هواوي ميت بوك 13، 13 بوصة، كور اي7، رام 16 جيجا، 512 جيجا، رمادي، بسعر (4999) ريال.

هواوي ميت بوك دي 15، كور أي5، 15.6 بوصة، 256 جيجا مع 1 تيرا، رمادي، بسعر (3299)ريال، بالإضافة إلي 2 هدايا مجانية بقيمة 268 ريال.

بقيمة ريال. أيسر بريدتور 500، كور أي7، 15.6 بوصة، 1 تيرا أس أس دي، رام 32 جيجا، أسود، بسعر (15339) ريال.

مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور آي5، 12.3بوصة، رام 8جيجا، 256جيجا، أسود، بسعر (5449) ريال.

آيسر سبين 3، كور أي3، 15 بوصة، رام 4 جيجا، 1 تيرا، أسود، بسعر (2099) ريال.

لينوفو ايديا باد 3، 15.6 بوصة، كور أي7، رام 16 جيجا، 1 تيرا+256 جيجا أس أس دي، أسود، ضمان عامان بسعر (4929 ) ريال.

هواوي، ميت بوك دي 14، اي ام دي رايزن 5، رام 8 جيجابايت، شاشة 14 بوصة، فضي، بسعر (2799) ريال.

ميكروسوفت سيرفس لابتوب 3 13،كور اي 5، شاشة 13.5 بوصة باللمس، بلاتينوم، بسعر (4599) ريال.

هواوي ميت بوك 14، أي أم دي رايزن 7، 14 بوصة، رام 16 جيجا، 512 جيجا أس أس دي، رمادي، بسعر (4299) ريال، بالاضافة إلي 2 هدايا مجانية بقيمة 268 ريال.

بقيمة ريال. أبل، ماك بوك برو 2019، كور اي 7، رام 16 جيجابايت، شاشة 16 بوصة، رمادي، بسعر (10999) يال.