عروض جرير أفضل العروض والخصومات بشكل أسبوعي وأيضًا بشكل شهري تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير، مكتبات جرير تعتبر أشهر شركة لبيع أدوات المكتب والأدوات الإلكترونية أيًا كان نوعها، حيث أنها لها تاريخ لا يستهان به منذ سنوات طوال، لذلك تقوم مكتبة جرير دائمًا بتنسيق أفضل العروض والخصومات بشكل أسبوعي وأيضًا بشكل شهري، ولذلك سوف نقوم بعرض أحدث تلك العروض وأفضلها والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة أيضًا لأنه فقط أيام وتبدأ السنة الجديدة. عروض جرير أحدث عروض جوالات جرير جهاز تابلت من أبل iPad Air 1، جاء بشاشة كبيرة حجمها 10.9 انش، لونه رمادي والكاميرا واضحة للغاية بدقة 12 ميجابيكسل، وبطارية ليثيوم بوليمر، جاء فقط بسعر 3499 ريال سعودي، ويمكنك الحصول عليه بالتقسيط، فقط ادفع 200 ريال شهريًا، وذلك حتى 24 شهر. خصومات جرير خصومات وعروض جرير لهذا الشهر لاب توب هونر ماجيك بوك 15 جاء بمميزات هائلة، حيث يتميز بذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وجاء سعره بعد الخصم فقط 2499 ريال. هاتف هواوي بي 40 برو من جرير، جاء بسعة ذاكرة 256 جيجا بايت، متاح فقط اللون الاسود، سعر الهاتف داخل العرض 3349 ريال سعودي. تخفيضات جرير عرض جرير الأسبوعي اقوي تخفيضات على هواتف سامسونج جالكسي z فولد 2 من جرير، متاح باللون البرونزي، الجيل الخامس، السعر داخل العرض 7999 ريال سعودي فقط. هواتف هواوي Y9a متاحة الآن بأفضل خصم من جرير، اللون المتاح هو اللون الأسود الميدنايت، فقط وحصريا بسعر 1099 ريال سعودي.

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