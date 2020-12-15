عروض اكسترا بناسبة نهاية العام خصومات تصل لـ 25%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا وخصوماتها تقدم اكسترا الكثير والكثير من خدماتها للعملاء وضمن هذه الخدمات هي خدمة تجهيز الأجهزة حيث ان يمكنها تجهيز هاتفك الخاص أو العمل على تركيب نظام سينمائي داخل منزلك، او تجهيز جهازك اللوحي الذي يتناسب مع امكانياتك الخاصة، ستحدد أنت طابعك الخاص داخل جهازك وتشغيله دون أي عناء، وسيتم تجهيز جهازك قبل خروجك من المعرض عروض اكسترا على الثلاجات سامسونج ثلاجة 17.6 قدم, 500 لتر, تبريد ثنائى, أبيض 45٪ خصم 2999 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي. دايو ثلاجة، 14.1 قدم، أبيض 43٪ خصم 2099 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي. إل جي ثلاجة، باب جانب باب، 22.6 قدم، إضاءة إل إي دي، فضي، 41٪ خصم 7999 ريال سعودي بدلاً من 13699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا اليومية إل جي ثلاجة باب جانب باب، 28.1 قدم، إستيل، 41٪ خصم 12499 ريال سعودي بدلاً من 20999 ريال سعودي. هاير ثلاجة أربع أبواب، 17.8 قدم، إضاءة إل إي دي، أبيض، 40٪ خصم 3299 ريال سعودي بدلاً من 5499 ريال سعودي. هاير ثلاجة أربع أبواب، 17.8 قدم، إضاءة إل إي دي، فضي، 40٪ خصم 3499 ريال سعودي بدلاً من 5799 ريال سعودي. خصومات اكسترا خصومات اكسترا الشهرية إل جي ثلاجة، 18 قدم، كمبريسور لينير، بخار، فض، 39٪ خصم 3399 ريال سعودي بدلاً من 5599 ريال سعودي. إل جي ثلاجة باب جانب باب، 28.1 قدم، فضي 39٪ خصم 8499 ريال سعودي بدلاً من 13999 ريال سعودي. إل جي ثلاجة، 16.9 قدم، لينير كمبروسر، فضي، 39٪ خصم 3199 ريال سعودي بدلاً من 5249 ريال سعودي. دايو ثلاجة، 12.1 قدم، أبيض، 38٪ خصم 2049 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي.

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