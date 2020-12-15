نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير للجوالات وقصف جبهة التنافس ب30% تخفيض على هاتف سامسونج مع خصم بطاقة سامبا جرير 15% زائد امكانية التقسيط.. بادر باللحاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، تنزيلات و خصومات أكثر من رائعة بمناسبة نهاية العام الميلادي على العديد من المنتجات و خصوصا الأجهزة الاليكترونية و لا سيما الهواتف الذكية. سنعرض لكم في هذا المقال أحدث عروض التقسيط من جرير مع الاستفادة باستخدام بطاقة سامبا جرير في تقسيط جوالات جرير.

اسعار الجوالات في جرير لهاتف سامسونج الذكي

عروض مكتبة جرير للجوالات و مفاجأة تخفيض جرير على الهاتف الذكي سامسونج جالكسي إس 20 ألترا؛ سعة الهاتف 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.9 بوصة مربعة، دقة وضوح الكاميرا الخلفية 12 + 108 + 48 ميجابيكسل + كاميرا اللقطات العميقة،الامامية 40 ميجابيكسل‎، Octa-core CPU و بطارية ‎‎بطارية ليثيوم بوليمر‎ قوية سعة 5000 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الاصدار العاشر، و سعة النظام 12 جيجا رام، قابلية ‎الشحن اللاسلكي، و الشحن سريع 2.0 PMA‎/‎Qi‎. عروض جرير اليوم السعر 3599 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال. تخفيض 15% عند الدفع بواسطة بطاقة سامبا جرير الإئتمانية، وأيضا يمكن التقسيط على 24 شهر بواقع 205 ر.س. شهريا من خدمة تقسيط جوالات جرير.

سامسونج فولد جرير

عروض مكتبة جرير على الجوالات و الهاتف الذكي سامسونج جالكسي زد فولد 2؛ سعة الهاتف 256 جيجا بايت، حجم الشاشة الأولى 7.6 بوصة مربعة، و 6.2 بوصة للشاشة التانية؛ دقة وضوح الكاميرا ‎كاميرا الغلاف 40 ميجابيكسل ‎/‎الخلفية 12+12+12 ميجابيكسل،الامامية 10 ميجابيكسل‎ ، Octa-core CPU و بطارية ‎‎ليثيوم بوليمر‎ قوية سعة 4500 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الاصدار العاشر، و سعة النظام 12 جيجا رام‎. عروض مكتبة جرير للجوالات السعر 7999 ريال سعودي . تخفيض 15% عند الدفع بواسطة بطاقة سامبا جرير الإئتمانية، وأيضا يمكن التقسيط من جرير على 24 شهر بواقع 205 ر.س. شهريا من خدمة تقسيط جوالات جرير.