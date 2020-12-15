نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض السعودية تخفيضات اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الشهرية دائما ما يفاجئ موقع اكسترا جميع عملائه الكرام بطرح أقوى العروض والتخفيضات، ولكن عروض هذا الشهر تختلف كثيراً لأنها أفضل بكثير، لأنها سوف تضم كافة أنواع الأجهزة العصرية وأجهزة العناية الشخصية والمنزلية بالإضافة إلى أجهزة المطبخ المذهلة التي تحب كل سيدة أن تجدها في مطبخه اأفضل عروض وتخفيضات اكسترا السعودية ديسمبر 2020.

عروض اكسترا الشهرية

نقدم إليكم تخفيضات اكسترا المختلفة على كل منتج مقدم من خلالها حتى يستمتع العميل بأفضل تجربة تسوق ومنها:

تخفيضات اكسترا سامسونج جالكسي إس 10 بلس 512 جيجا بايت باللون الأسود 4599 بخصم 54% ليصبح بقيمة 2099 ريال سعودي، هواوي ميت بوك أكس كور أي 5 13.9 بوصة رام 16 جيجا بايت أس أس بقيمة 5999، مكيف شباك جنرال الكترك 17600 وحدة تبريد بارد روتاري بخصم 35% ليصبح بقيمة 1169 ريال سعودي.

عرض اكسترا الأسبوعية ثلاجة سامسونج 500لتر 17.6 قدم تبريد ثنائي أبيض بخصم 45% وتكون قيمتها الحالية 2999 ريال سعودي.

تاب سامسونج إس 11.7 بوصة الجيل الرابع 128 جيجا بايت باللون الأسود بخصم 8% ويصبح بقيمة 2999 ريال سعودي، سامسونج تاب إس 6 10.5 بوصة واي فاي 4 جي 128 جيجا بايت باللون البني بخصم 10% ليكون 2799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا 2020

يهتم اكسترا دائماً باحتياجات العملاء لذا يحاول أن يوفر لهم كل يوم خصومات اكسترا متنوعة قوية جداً لا يمكن منافستها أبداً ومن أقوى عروضها: