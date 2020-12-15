عروض بنده في نهاية العام لا تقاوم خصومات تصل لـ 40%

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عمر شويل - جدة عروض بنده، سنعرض لكم في الفقرات التالية أقوى وأهم العروض التي يقدمها هايبر بنده السعودية على منتجات الألبان ومنتجات اللحوم والمنظفات وومنتجات العناية بالبشرة والشعر والكثير من السلع والمنتجات التي تجذب اهتمام العملاء الكرام، اغتنم تلك الفرصة العظيمة ولا تفوت آخر أيام العروض، من يوم 9 إلى يوم 15 ديسمبر 2020. عروض بنده عروض منتجات اللحوم البرازيلية من بنده: خصم خاص على كيلو اللحم المفروم بقري بسعر 22.95 ريال بدلًا من 26.95 ريال سعودي. يوجد عرض على اللحم المكعبات من بنده بسعر 24.95 ريال للكيلو بدلًا من 27.95 ريال سعودي. روستو بقري من بنده بسعر 36.95 ريال بدلًا للكيلو من 44.95 ريال سعودي. تخفيضات بندة الأسبوعية تخفيضات بندة علي اللحوم تخفيض على منتج جورجي المحلي، فخدة خروف بسعر 55.95 ريال للكيلو بدلًا من 80.95 ريال سعودي. كتف بقري من جورجي بدون عظم (مخلي) بسعر 34.95 ريال للكيلو بدلًا من 39.95 ريال سعودي. خصومات بندة الشهرية خصومات بندة علي منتجات العناية بالشعر والبشرة: شامبو 400 مللي / بلسم 360 مللي من Herbal Essences بسعر 9.95 ريال بدلً من 19.95 ريال سعودي. حمام كريم للشعر من بانتين حجم 300 مللي بسعر 42.95 ريال بدلًا من 52.75 ريال سعودي. تنزيلات بندة اليومية تنزيلات بندة علي منتجات العناية بالشعر والبشرة: عرض من Fair And Lovely غسول للوجه 150 مللي بسعر 14.95 ريال بدلًا من 29.95 ريال سعودي. منظف البشرة من Pond’s أو مقشر الوجه برغوة بسعر 19.95 ريال سعودي.

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