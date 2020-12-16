عروض بنده الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار خصومات تصل ل 40 %

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عمر شويل - جدة عروض بنده ماركت الحصرية 2020 عروض بنده ماركت حصرية مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر، كما أنها في تجدد وازدهار كل يوم، لأنها تحرص على تقديم أقوى العروض وأعلى التخفيضات وهذا يروق للعملاء ويجعل هناك إقبال شديد على منتجاتها المتميزة والمتنوعة دائماً، وتقدم إليكم عروض التوفير الأسبوعية من منتجات منزلية وسلع مختلفة.

عروض بنده الأسبوعية

يحاول بنده ماركت أن يكون متفوق عن باقي الماركات ويقدم كافة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين مع تخفيضات بنده الهائلة:

عرض جبنه شيدر قالب 1 كيلو ساري لمدة 3 أيام بقيمة 24.95 ريال، دجاج داري قطعتين بسعر 23.95 بدلاً من 31.90 أما سعر الكرتونية فيكون 112.95 ريال بدلاً عن 154.95.

تخفيضات بنده ساديا دجاج صدور خالية من العظم والجلد 450 جرام بسعر 10.95 بدلاً من 17.95، كريمة الطبخ المراعي 500 مل او كريمة مخفوقة 9.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية زيت دوار الشمس هالة/ نباتي نخيل 1.5 لتر 9.50 ريال، علبة بطاطس شيبس ليزا (12/ 14 *25 جرام) 9095 بدلاً عن 14.75 للعلبة الواحدة.

خصومات بنده حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2.5 كيلو 44.95، أرز مرة بسمتي أبو كأس 10 كيلو 56.95 ريال، دجاج ساديا 1 كيلو جرام العلبة 129.95 و3 كيلو جرام 131.95 ريال سعودي، حليب طويل الأجل كامل قليل الدسم المراعي 1 لتر الكرتونة 38.95بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأخيرة

عروض بنده للأجهزة العصرية هناك الكثير من المنتجات سواء الذي يحتاج اليها المنزل من أجهزة كهربائية حديثة وعصرية أو سلع ومنتجات للطبخ والطهي وجميعها من ضمن عروض بنده: