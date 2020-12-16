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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض العثيم اليومية في ديسمبر 2020 تصل ل 60 % ألحق العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تراقبوا أقوى عروض العثيم اليومية في ديسمبر 2020، وجميع ما يقوم بتقديمه عروض وتخفيضات حصرية لا مثيل لها ويمكن للجميع الاستمتاع بعروضنا بعد زيارة أسواقنا، فأسواق عبد الله العثيم تكون امتداد لشركة صالح العثيم التجارية التي قام بتأسيسها في العام 1956، وتعمل حتى هذا الحين لكي تقدم لكل عملائها أفضل ما لديها من منتجات عالية الجودة.
عروض العثيم الأسبوعية
تقدم أسواق عبد الله العثيم خصومات العثيم الأسبوعية متنوعة لكي ترضي جميع العملاء الذين يترددون عليها كل يوم مع أقوى الخصومات:
- تخفيضات العثيم اليوم على فيليه السمك، اسماك مكعبات على الفحم اوريلكس، سوبر شيش كباب غنم أو بقري أمريكانا، أرز بسمتي الشعلان، زيت دوار الشمس، أرز بسمتي الوليمة 10 كيلو جرام 57.95 ريال سعودي بدلاً من 84.95.
- عوض العثيم اليوم ستيك دجاج متبل، اوصال لحم بقري للشوي على الفحم، شيش طاووق، سجق بقري، برجر الدجاج، دجاج دو مجمد 120 جرام 104.95 ريال سعودي بدلاً من 159.95.
- خصومات العثيم كاكا، كمثرى كوشيا، بصل أحمر، بطاطس، ثوم مقشر، بطاطا حلوة، سكر الأسرة ناعم 10 كيلو جرام 21.95 بدلاً من 35.95 ريال سعودي.
- دقيق كويتي 1 كيلو جرام 9.95 بدلاً من 13.50، زيت نور دوار الشمس 2* 1.5 لتر +750 مل 24.95 بدلاً من 41.25.
تخفيضات العثيم الأخيرة
كل مستلزمات الشتاء موجودة داخل أسواقنا وبأفضل تخفيضات وعروض العثيم الحصرية الذي لا يمكن أن تكون في أي مكان بالسعودية:
- عروض العثيم الأسبوعية جاكيت رجالي منوع 79.95 ريال سعودي، سديري رجالي منوع 89.95 ريال سعودي، بنطلون رجالي قطن 24.95 ريال سعودي.
- بطانية كريستال 220*240 سم 8 كيلو جرام 149.95 ريال سعودي، بطانية كارلين شرفة 200* 220 سم 79.95 ريال سعودي، بطانية فلير سلكي الدوبل 44.95، بطانية كورل 29.95 ريال.
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