عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام أقوى عروض السعودية خصم يصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية بشكل حصري بسوبر ماركت العثيم سوف تجد عزيزى العميل افضل العروض وأقوى الخصومات بمناسبة قرب حلول السنة الجديدة، والخصومات تشمل الأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، إلى جانب أكبر التوكيلات والماركات، وذلك مثل فيليبس، وبراون، وماركة الأواني هو واي ماربيل، وماركة أمبيكس، وكل ذلك وأكثر بأسعار منافسة، فلا تتردد في زيارة الفرع الأقرب لك داخل المملكة، حتى تستمتع بتسوق ومشتريات بشكل مذهل. عروض العثيم الأسبوعية أقوى تخفيضات العثيم على أجهزة العناية بالجسم: عرض سوبر ماركت العثيم على الجهاز الخاص بتصفيف الشعر من فيليبس، الجهاز سعره مع ضريبة القيمة المضافة 69 ريال سعودي.

أقوى تخفيضات العثيم على ماكينة الحلاقة الرجالية من براون، فقط بسعر 219 ريال سعودي مضاف إليه ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم على جهاز تصفيف الشعر من براون فقط بسعر 16065 ريال سعودي مضاف إليه ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم اليوم من ماركة هو واي ماربيل، طقم أواني ولا أروع، مكون من 8 قطع، السعر داخل العرض 149 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة طقم الأواني من بلاكستون، الطقم مكون من 6 قطعة، سعره داخل العرض 115 ريال سعودي.

عروض العثيم على شاشة مايكروديجيت LED، مقاس الشاشة 55 بوصة، السعر داخل العرض 1199 ريال سعودي فقط.

عرض حصري من العثيم جوال سامسونج Samsung A21s، يتميز بذاكرة 64 جيجا بايت، والسعر مفاجأة فقط 669 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على جوال تكنو Ke7 يوجد الآن بذاكرة 128 جيجا بايت والسعر داخل العرض 559 ريال سعودي.

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