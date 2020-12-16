عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية خصومات ليس لها مثيل تصل ل 55%

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية شاركت مجموعة لولو هايبر ماركت بنوك الشوق الأوسط لعمل بطاقات تحمل علامات تجارية متعددة لعملائها الدائمين للحصول على امتيازات وخصومات كلما يقومون بالتسوق من مجموعة لولو هايبر ماركت تساعد هذه البطاقات في تجميع النقاط على المشتريات فكلما زادت المشتريات زادت النقاط حيث يمكن تجميع هذه النقاط واستبدالها فيما بعد، وبنوك أخرى تعطي خصم 5٪ عند الشراء من احدي فروع لولو. عروض لولو الأسبوعية عروض لولو على المعلبات: تخفيضات لولو موفيز فشار الكراميل 125 جرام 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.

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