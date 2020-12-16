تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية تصل ل 50% خصومات نهاية العام

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عمر شويل - جدة تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية يقدم هيبر ماركت بنده أقوى عروض السنة في ختام عام 2020، حيث يقدم تخفيضات وخصومات على العديد من المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وكل ما يلزم البيت العصري، بالإضافة إلى أرقى أنواع الأجهزة الاكترونية، بادر بالشراء عزيزي العميل ولا تفوت الفرصة من يوم 9 ديسمبر حتى يوم 15 ديسمبر. تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية عروض بنده اليوم خصم على مكواة بخار من ماركة كليك ان (2200 وات) بسعر 32.5 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال.

خصومات بنده خصم على شواية كليك أن بالغطاء بسعر 145 ريال بدلًا من 199 ريال سعودي.

تخفيض هائل على موقد يعمل بالغاز ماركة جيباس نوعه ستانلس ستيل بسعر 139 ريال بدلًا من 189 ريال سعودي.

متوفر أيضًا براد هواء من ماركة جيباس بسعر 262.5 ريال بدلًا من 525 ريال سعودي.

مكواة ستائر بالبخار من جيباس بسعر 109.5 ريال بدلًا من 219 ريال سعودي.

عرض هائل على خلاط ارايتي مع 2 مطحنة بسعر 82.5 ريال بدلًا من 165 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية تنزيلات بنده على هاتف محمول (سامسونج A31) 2 شريحة بسعر 899 ريال سعودي.

عروض بند الأسبوعية اليقدم بنده هاتف محمول (هواوي Y6 Plus) 2 شريحة بسعر 579 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا هاتف ( Samsung Note 10 Lite) 2 شريحة بسعر 1469 ريال سعودي.

هاتف Honor 9A 2 شريحة بسعر 529 ريال سعودي.

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