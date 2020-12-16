عروض ساكو السعودية خصم يصل ل 60% تخفيضات هائلة وعروض مميزة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية ما زالت مستمرة على جميع المستلزمات المنزلية حتى اليوم وسوف تظل مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر، كما أننا نوفر أقوى العروض احتفالاً بليلة رأس السنة، كما أننا نتميز عن الآخرين ونقدم لكم أقوى وأحدث العروض اليومية التي تكون بأرخص الأسعار وأعلى الخصومات.

عروض ساكو السعودية

أقوى عروض ساكو لرأس السنة تنفرد أسواق سائق بتقديمها لأقوى عروض وتخفيضات لرأس السنة 2020، حيث أنها سوف تقوم بتقديم خصومات على الأجهزة المنزلية:

عروض ساكو الأسبوعية جهاز تحريك الطعام آلى يعاد شحنة 2200 ملي أمبير بسعر 129 ريال سعودي، ماكينة صانعة الوافل الدوارة 1000 واط 219 ريال سعودي، محضرة الحلوى المثلجة 197 ريال سعودي.

خصومات ساكو صانعة أيس كريم من هاميلتون بيتش 186 ريال، ماكينة تحضير الفشار بالهواء 199.75 ريال سعودي، نافورة شوكولاتة فوندو من الفولاذ 219 ريال سعودي.

كوب حافظ للحرارة 0.5 لتر 79.75 ريال، طقم عدد يدوية 170 قطعة 365.00 ريال، صندوق عدة فارغ 41 سم 16 بوصة 63.25 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو السنوية

كل ما يبحث عنه العملاء ستجدونه في مكان واحد فقط وهو أسواق ساكو التي تهتم باحتياجات عملائها الكرام وتحاول أن توفر لهم ما يريدون: