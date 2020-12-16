- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو السعودية خصم يصل ل 60% تخفيضات هائلة وعروض مميزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية ما زالت مستمرة على جميع المستلزمات المنزلية حتى اليوم وسوف تظل مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر، كما أننا نوفر أقوى العروض احتفالاً بليلة رأس السنة، كما أننا نتميز عن الآخرين ونقدم لكم أقوى وأحدث العروض اليومية التي تكون بأرخص الأسعار وأعلى الخصومات.
عروض ساكو السعودية
أقوى عروض ساكو لرأس السنة تنفرد أسواق سائق بتقديمها لأقوى عروض وتخفيضات لرأس السنة 2020، حيث أنها سوف تقوم بتقديم خصومات على الأجهزة المنزلية:
- عروض ساكو الأسبوعية جهاز تحريك الطعام آلى يعاد شحنة 2200 ملي أمبير بسعر 129 ريال سعودي، ماكينة صانعة الوافل الدوارة 1000 واط 219 ريال سعودي، محضرة الحلوى المثلجة 197 ريال سعودي.
- خصومات ساكو صانعة أيس كريم من هاميلتون بيتش 186 ريال، ماكينة تحضير الفشار بالهواء 199.75 ريال سعودي، نافورة شوكولاتة فوندو من الفولاذ 219 ريال سعودي.
- كوب حافظ للحرارة 0.5 لتر 79.75 ريال، طقم عدد يدوية 170 قطعة 365.00 ريال، صندوق عدة فارغ 41 سم 16 بوصة 63.25 ريال سعودي.
تخفيضات ساكو السنوية
كل ما يبحث عنه العملاء ستجدونه في مكان واحد فقط وهو أسواق ساكو التي تهتم باحتياجات عملائها الكرام وتحاول أن توفر لهم ما يريدون:
- خصومات ساكو على فرامة مولينكس بملحقاتها 0.5 لتر 400 واط 220 فولت بقيمة 159.00 ريال سعودي، طاحونة بن 50 ج 180 واط برتقالية مولنيكس 119.00 ريال.
- عروض ساكو اليوم مكواة ملابس بالبخار 1700 واط 1.5 لتر 299 ريال سعودي، محضر طعام 2.4 لتر 800 واط 25 وظيفة 229ريال، عصير فروتيليا 1 لتر 300 واط سرعتين 199 ريال.
- خزنة 13.2 كيلو جرام 715 ريال، طاولة طعام 4 كرسي قابلة للطي 492.75 ريال سعودي، أريكة تتحول إلى سرير 3 مقاعد 1.209 ريال سعودي، غطاء أريكة بمقعدين باللون الزهري 89.75 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو السعودية خصم يصل ل 60% تخفيضات هائلة وعروض مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.