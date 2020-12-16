نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا على جميع منتجاتها لنهاية العام خصم يصل 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للشتاء نتابع دائماً تقديم أقوى العروض باستمرار فلا يجب أن تفوتك عروض نهاية الأسبوع، لأننا سوف نعمل على تقديم تخفيضات جبارة على الأجهزة الذكية وغيرها من عروض الشتاء، نحن نقدم لكم أسعار غير قابلة للمنافسة مع تقديم أفضل الأجهزة التي تكون مناسبة لجميع الأذواق.

عروض اكسترا للشتاء

يوجد الكثير من خصومات أسواق اكسترا ومن ضمنها أكبر الأجهزة الكهربائية والجوالات وشاشات التلفاز الذكية:

عروض اكسترا الأسبوعية تلفزيون ذكي 55 بوصة 3000 ريال سعودي، تليفزيون ذكي سوني 65 3.099 ريال سعودي، تليفزيون شارب 50 بوصة 1.699 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هواوي واي 7 إيع 4 جي 128 جيجت باللون الأسود 769 ريال، أبل أيفون 11 برو 256 جيجا باللون الأخضر الداكن بخصم 11% ويكون بقيمة 4899 ريال سعودي، الكاتل 5048 يو 128 جيجا أسود اللون بخصم 25% ليكون بسعر 549 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي أي 71، 128 جيجا باللون الأزرق بخصم 20% وبقيمة 1399 ريال، أيفون إس أي 2020، 128 جيجا بايت باللون الأسود والأبيض بقيمة خصم 4% ليكون بسعر 2099 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

يطرح اكسترا كل يوم عرض أقوى من الذي قبله وقد يفاجئنا اليوم بمجموعة ضخمة من عروضه المميزة التي تحصل على رضى وإعجاب المستهلكين وهي: