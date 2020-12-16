نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية السعودية 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية السعودية من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020، وأقوى التخفيضات المتاحة في كافة فروع العثيم بالسعودية نعرضها بتارخ اليوم،ويعرض العثيم علينا كبرى التخفيضات الخاصة بالأجهزة المنزلية، وأجهزة الجوال، والإلكترونيات، وكذلك المأكولات، والمشروبات، والحلوى، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية، ومستلزمات الملابس والأطفال، فتوفر أسواق العثيم السعودية في عروضها الأسبوعية المتجددة الكثير من المنتجات بأسعار لا تقبل التنافس، كما أن العروض تتجدد بصفة مستمرة كل أسبوع، فتابعو معنا لمعرفة أحدث عروض العثيم الاسبوعية في السعودية.

عروض العثيم الاسبوعية السعودية 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020

عروض العثيم الاسبوعية في الأسبوع القبل الأخير من العام 2020 نعرضها لكم على منتجات العناية الشخصية، ومستلزمات الطفل، ومساحيق غسل الملابس، والعروض مستمرة معنا بدايةً من اليوم 16 ديسمبر، الموافق 1 جمادى الأولى، وحتى 22 ديسمبر، الموافق 7 جمادى الأولى 1442.

عروض العثيم السعودية

عروض العثيم الاسبوعية في التالي تخص منتجات العناية بالملابس، من مساحيق، ومنظفات، ومطهرات، ونعرض لكم التفاصيل في التالي:

ملين للملابس نولين انتعاش الربيع، عبوة 2 لتر، بسعر 9.95،بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

صابون ملابس اكسترا وايت بودرة، وزن 1 كيلو جرام، بسعر حصري 44.95، بدلًا من 66.95 ريال سعودي.

ملين للملابس داوني نسيم الوادي، عبوة 1.5/ 1.38 لتر، بسعر 20.95، بدلًا من 32.50 ريال سعودي.

جل إريال للغسالات الأوتوماتيك، عبوة 3 لتر، بسعر 29.95، بدلًا من 36.50 ريال سعودي.

صابون بونكس الأزرق الأصلي، بسعر 42.95، بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

صابون اريال الأخضر أو الأزرق، وزن 7 كيلو جرام،بسعر 59.95، بدلًا من 125.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم السعودية

عروض العثيم الاسبوعية في التالي هي خاصة بمستلزمات الأطفال من حفاظات ومناديل للأطفال بمختلف أنواعها:

حفاظات بيبي جوي كبير جدًا، عدد 52 حفاظة، بسعر 64.95، بدلًا من 70.75 ريال سعودي.

حفاظاتفاين بيبي ماكسي، عدد 70 حفاظة، بسعر 55.95، بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

حفاظات بامبي سانيتا كبير، عدد 96 حفاظة، بسعر 50.95، بدلًا من 90.95 ريال سعودي.

حفاظات بامبرز كبير جدًا، عدد 48 حفاظة، بسعر 67.95، بدلًا من 82.75 ريال سعودي.

مناديل أطفال بامبرز، عدد 56 منديل، 4+2 مجانًا، بسعر 38.95، بدلًا من 60.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية

عروض العثيم الاسبوعية التالية تجدون من خلالها كل ما يخص منتجات العناية الشخصية بالجسم، والبشرة، والأسنان:

كريم فير اند لافلي فيتامين، حجم 80 جرام، بسعر خاص 12.95، بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

كريم دوف، حجم 250 مللي، بسعر 10.95، بدلًا من 1.50 ريال سعودي.

جل فازلين اصلي، حجم 250 مللي، بسعر 9.95، بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

معجون أسنان سيجنال مكافح التسوس، حجم 120 مللي، بسعر 4.95، بدلًا من 7.75 ريال سعودي.

فرشاة أسنان كلوس أب كلين ناعم، بسعر مميز 8.95، بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية الخاصة بفروع المملكة العربية السعودية سردناها لكم تفصيلًا، حيث عرضنا سرد شامل لكافة منتجات العثيم السعودية من مستلزمات للأطفال، ومنتجات العناية الشخصية، وأيضًا مساحيق الغسيل ومشتقاتها، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن عروض العثيم السعودية مستمر لفترة محدودة ولمدة أسبوع واحد فقط، حيث تبدأ العروض اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، وتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020.