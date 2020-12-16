عروض مكتبة جرير للجوالات هواوي وتخفيض 13% مع امكانية التقسيط و15% خصم اضافي لحاملي بطاقة سامبا جرير

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات، خصومات و هدايا التنزيلات جدا خطيرة و عروض مكتبه جرير لنهاية العام على مختلف المنتجات و لا سيما الأجهزة الاليكترونية والهواتف الذكية. جوالات هواوي لها نصيب الأسد من تخفيضات جرير و مكتبة جرير اون لاين، واليكم أقوى عروض التقسيط من جرير، بالاضافة الى عرض بطاقة سامبا جرير و امكانية تقسيط جوالات جرير.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير

عروض مكتبة جرير على الجوالات و الهاتف الذكي هواوي بي 40 برو؛ سعة الهاتف 256 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.58 بوصة مربعة، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 50 + 40 + 12 + كاميرا عمق ثلاثية الابعاد، الامامية 32 ميجاببكسل‎‎، Octa-core CPU و بطارية ‎‎بطارية ليثيوم بوليمر‎ قوية سعة 4200 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الاصدار العاشر، و سعة النظام 8 جيجا رام، ‎مقاوم للماء والغبار‎. عروض جرير اليوم السعر 3349 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال. يمكنكم الحصول على خصم 15% عند استخدمتم بطاقة سامبا جرير الإئتمانية، وأيضا يمكن التقسيط على 24 شهر بواقع 205 ر.س. شهريا من خدمة تقسيط جوالات جرير.

عروض جرير للجوالات هواوي

عروض جرير اليوم على جوال هواوي نوفا 7 اس اي؛ سعة الهاتف 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، الامامية 16 ميجابيكسل‎ ‎، Octa-core CPU و بطارية ‎‎بطارية ليثيوم بوليمر‎ قوية سعة 4000 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، و سعة النظام 8 جيجارام‎. تخفيضات جرير السعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال. خصم 15% لمستخدمي كارت بطاقة سامبا جرير الإئتمانية.