نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير اليوم على هواتف هواوي الذكية وخصومات تتعدى 15% ببطاقة سامبا جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، مفاجآت حصرية و تنزيلات و خصومات رهيبة مع عروض جرير للجوالات بمناسبة نهاية العام على الأجهزة الاليكترونية والجوالات، و تخفيضات جرير و مكتبة جرير اون لاين الخاصة بهواتف هواوي الذكية، وأيضا عروض التقسيط من جرير المغرية، ولا ننسى عرض بطاقة سامبا جرير باإضافة الى امكانية تقسيط جوالات جرير، و اليكم بعض اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير.

عروض جرير للجوالات هواوي

عروض جرير للجوالات و الهاتف الذكي هواوي Y9a؛ سعة الهاتف 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.63 بوصة مربعة، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، الامامية 16 ميجابيكسل منبثقة‎ ‎‎، Octa-core CPU و بطارية ‎‎بطارية ليثيوم بوليمر‎ ممتدة المفعول بسعة 4200 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الاصدار العاشر، و سعة الذاكرة للنظام 8 جيجا رام. اسعار الجوالات في جرير 1099 ريال سعودي . وتخفيضات جرير لحاملي بطاقة سامبا جرير، فيمكنهم الحصول على خصم 15% عند الإستخدام.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير

عروض مكتبة جرير للجوالات على هاتف هواوي ميت 30 برو؛ سعة الهاتف 256 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.53 بوصة، دقة وضوح الكاميرا ‎‎الخلفية 40 + 40 + 8 + كاميرا تي أو اف، الامامية 32 + كاميرا تي أو اف‎ ‎، Octa-core CPU يأتي مع بطارية ‎‎ليثيوم بوليمر‎ سعة 4500 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، الجيل الرابع (4G) و سعة ذاكرة النظام 8 جيجا رام‎. تخفيضات جرير و اسعار الجوالات في جرير 2600 ريال سعودي، وفعالية الخصم 15% بالنسبة لمستخدمي كارت بطاقة سامبا جرير.