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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير اليوم على هواتف هواوي الذكية وخصومات تتعدى 15% ببطاقة سامبا جرير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، مفاجآت حصرية و تنزيلات و خصومات رهيبة مع عروض جرير للجوالات بمناسبة نهاية العام على الأجهزة الاليكترونية والجوالات، و تخفيضات جرير و مكتبة جرير اون لاين الخاصة بهواتف هواوي الذكية، وأيضا عروض التقسيط من جرير المغرية، ولا ننسى عرض بطاقة سامبا جرير باإضافة الى امكانية تقسيط جوالات جرير، و اليكم بعض اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير.
عروض جرير للجوالات هواوي
عروض جرير للجوالات و الهاتف الذكي هواوي Y9a؛ سعة الهاتف 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.63 بوصة مربعة، دقة وضوح الكاميرا الخلفية 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، الامامية 16 ميجابيكسل منبثقة ، Octa-core CPU و بطارية بطارية ليثيوم بوليمر ممتدة المفعول بسعة 4200 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الاصدار العاشر، و سعة الذاكرة للنظام 8 جيجا رام. اسعار الجوالات في جرير 1099 ريال سعودي . وتخفيضات جرير لحاملي بطاقة سامبا جرير، فيمكنهم الحصول على خصم 15% عند الإستخدام.
اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير
عروض مكتبة جرير للجوالات على هاتف هواوي ميت 30 برو؛ سعة الهاتف 256 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.53 بوصة، دقة وضوح الكاميرا الخلفية 40 + 40 + 8 + كاميرا تي أو اف، الامامية 32 + كاميرا تي أو اف ، Octa-core CPU يأتي مع بطارية ليثيوم بوليمر سعة 4500 مللي أمبير، يعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، الجيل الرابع (4G) و سعة ذاكرة النظام 8 جيجا رام. تخفيضات جرير و اسعار الجوالات في جرير 2600 ريال سعودي، وفعالية الخصم 15% بالنسبة لمستخدمي كارت بطاقة سامبا جرير.
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