نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الطازجة تخفيضات الـ5 ريال من هايبر بنده Hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده تستمر في إبهار العملاء وتقدم أقوى العروض على المنتجات الطازجة تحت شعار أقوى عروض الـ5 ريال، وتستمر العروض ابتداءً من 1 جمادى الأول وحتى 7 من جمادى الأول أو حتى نفاذ الكمية، وتتضمن العروض العديد من المنتجات التي يمكن للعملاء الحصول عليها مقابل خمسة ريالات سعودية فقط ومن بين هذه المنتجات منتجات الألبان والفواكه وبعض أنواع التوابل بالإضافة المخللات المختلفة ومنتجات الدواجن وبعض أنواع الأسماك بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

عروض بنده وهايبر بنده على المنتجات الطازجة:

بعد انتهاء عروض بنده على العديد من السلع في منتصف شهر ديسمبر، بدأت في تقديم عروضها الأسبوعية من جديد وإليكم قائمة بأهم العروض المقدمة:

احصل على 2 كيلو من الموز الفلبيني فقط بخمسة ريالات سعودية.

نصف كيلو جرام من الحلاوة الطحينية السادة بخمسة ريال فقط.

خبز تورتيلا الأمراء (360 جرام)/ ميني (250 جرام) بـ5 ريال فقط.

نصف كيلو جرام من جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بـ5 ريال فقط.

معجون تمر محلي تمارا وزن كيلو جرام فقط بخمسة ريال.

تمر سكري محلي تمارا وزن نصف كيلو جرام بخمسة ريالات فقط.

نصف كيلو من تمر خلاص ذهبي محلي تمارا بخمسة ريالات.

احصل على 250 جرام من أي نوع من هذه التوابل ( كزبرة مطحونة/ مسحوق الثوم/ فلفل أسود مطحون) بخمسة ريالات فقط للربع كيلو.

اشتري كيلو من الذرة فقط بخمسة ريالات.

العروض على منتجات الألبان والمخللات:

زيتون أسود أسباني العلندا وزن 500 جرام بسعر 5 ريال فقط.

نصف كيلو من مخلل الخضار المشكل طيبة بسعر خمسة ريالات.

250 جرام من الليمون المغربي فقط بسعر 5 ريالات.

زيتون مغربي وزن 250 جرام ب 5 ريال.

ربع كيلو من المكدوس السوري بخمسة ريالات فقط.

نصف كيلو من المربى (مربى مشمش/ فراولة/ التين الزواده) بخمسة ريال.

250 جرام من شبيه قشطة الطيب الطازجة فقط بخمسة ريالات.

اشتري 500 جرام من جبنة البقرات الثلاث البيضاء بخمسة ريالات فقط.

احصل على ربع كيلو من أس من هذه المنتجات بخمسة ريالات فقط (طحينة ماركة الشعلة/ حلاوة طحينية بالفستق من حلواني إخوان/ جبن أبيض حلواني أخوان).

عروض الخمسة ريال على منتجات الدواجن والأسماك:

احصل على أي من هذه المنتجات فقط بخمسة ريالات:

450 جرام من كبد دجاج الوطنية.

أجنحة دجاج التنمية وزن 450 جرام.

قلوب دجاج الوطنية وزن 450 جرام.