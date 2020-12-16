نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية والإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض اكسترا السعودية المميزة في الظهور يومياً بعد يوم عبر موقع اكسترا للبيع أونلاين، ونقدم لكم أحدث العروض التي تقدمها شركة اكسترا على الأجهزة المنزلية والإلكترونية المختلفة من غسالات وثلاجات وأجهزة التبريد والهواتف الذكية بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى التي لا يستغني عنها أي منزل داخل المملكة أو خارجها، وتتخطى التخفيضات على العديد من الأجهزة حاجز ال50% حسم من القيمة الأصلية للمنتج الأمر الذي يعد فرصة مناسبة لشراء هذه المنتجات المخفضة. أحدث عروض اكسترا السعودية اليوم: مكيف شباك 17600 وحدة تبريد، جنرال الكترك، بارد، روتاري احصل عليه بخصم 35%.

احصل على ثلاجة من نوع سامسونج 17.6 قدم, 500 لتر, تبريد ثنائي, لون أبيض بحسم 45%.

حسم 29% على قلاية فيليبس الهوائية 1900 واط, 1.2 كيلو, لون أسود. وفيما يخص الأجهزة الذكية: يمكنك شراء جوال سامسونج جالكسي إس 10 بلس, 512 جيجا, أسود اللون بسعر 2099 ر.س حيث يصل الحسم إلى 54%.

اشترِ جوال أبل أيفون 11 برو, 256 جيجا, لون أخضر داكن واحصل على خصم 11%. احصل على تابلت هواوي ميديا باد تي3، 9.6 بوصة, 4جي، 16 جيجا بسعر 649 ر.س بالإضافة إلى هدية بقيمة 70 ريال.

تابلت سامسونج تاب إس 7، 11 بوصة، الجيل الرابع، 128 جيجا، بخصم 8% وهدية مع المنتج بقيمة 70 ر.س.

هواوي ميديا باد إم 5 لايت، 4جي واي فاي، 10.1 بوصة, 64 جيجا، رمادي اللون بسعر 1319 ر.س يشمل هدية واحدة بقيمة 70 ر.س، ويمكنك الحصول عليه بالقسط مقابل دفع 64 ر.س لمدة 36 شهراً. التليفزيونات وأجهزة التكييف: تليفزيون كلاس برو، تليفزيون 65 بوصة، ذكي، عالي الوضوح احصل عليه بخصم 39%.

احصل على تليفزيون إل جي، 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح بسعر 3399 ر.س.

متوفر تليفزيون إل جي، ذكي، 55 بوصة، فائق الوضوح بنسبة تخفيض 38%.

تليفزيون 55 بوصة تي سي ال، ذكر، فائق الوضوح بسعر 1599 ر.س بعد الخصم. كلاس برو، مكيف جداري، 1800 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد بخصم 32%، يمكنك الحصول عليه بسعر 1699 ر.س بدلاً من 2499 ر.س.

مكيف شباك، ميديا أوليمبوس، 17800 وحدة، بارد، السعر بعد التخفيض 1099 ر.س.

مكيف جداري، جري 18100 وحدة، بارد احصل عليه بخصم 37% بالإضافة إلى هدية بقيمة 129 ر.س.

جنرال الكترك، مكيف شباك 17600 وحدة تبريد، بارد، روتاري بسعر 1169 ر.س داخل العرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجدد عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية والإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.