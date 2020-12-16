نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح 1.000.000 مليون دولار عبر تطبيق HELM في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم، إحدى أشهر المسابقات العربية وأضخمها من حيث عدد المشتركين من جميع الدول، ومن حيث الجوائز المالية المقدمة للفائزين، والتي بلغت هذا العام 2020 نحو 3.5 مليون دولار أمريكي، تم توزيعهم على عدة سحوبات مختلفة متفاوتة القيم، ما بين 100 و200 و250 و500 ألف دولار، بالإضافة إلى جوائز فردية أسبوعية بقيمة 10000$، بخلاف جائزة عيد الأم، ويتبقى منها سحب الحلم الاكبر على جائزة المليون دولار، والمقرر أن تُجرى فعالياته خلال الأيام القليلة المقبلة خلال شهر ديسمبر الجاري على الهواء مباشرةً، من خلال برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية أم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا.

إشترك الآن في مسابقة الحلم

وأوضحت مسابقة الحلم أن تتلقى طلبات الاشتراك حتى موعد السحب المقبل على جائزة المليون دولار، من خلال الطرق الأساسية المعروفة ومنها:

الاشتراك عبر المكالمات الأرضية أو المكالمات أو الرسائل على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم المرادفة لدولتك، وفق شبكة المحمول التابع لها ووفق التعريقة الدولية، أو من خلال التواصل مع الرقم الدولي الموحد للدول الغير مدرجة بجدول الأرقام.

المرادفة لدولتك، وفق شبكة المحمول التابع لها ووفق التعريقة الدولية، أو من خلال التواصل مع الرقم الدولي الموحد للدول الغير مدرجة بجدول الأرقام. الاشتراك من خلال الرسائل القصيرة SMS، حيث يتم إرسال كلمة حلم أو مرادفاتها باللغة الإنجليزية DRAM أو اللغة الفرنسية REVE إلى الرقم المرادف لدولتك أيضًا بـ سعر الدقيقة الدولية لكل دولة على حدها.

الاشتراك من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة على الرابط: https://mydream.mbc.net/dream ، وفور دخول ستجد الصفحة الرئيسية واجهتها كالتالي:

كل ما عليك هو تسجيل رقم الموبايل أو الجوال الخاص بك في الخانة الخاصة بذلك، ثم الضغط على كلمة اشترك الآن الموجود بأسفله، حتى يتسنى لك تفعيل الاشتراك سريعًا، مع العلم انه في حالة الاتصال أو الرسالة، سيصلك سؤال يجب عليك الإجابة عليه بشكل صحيح من أجل قبول الاشتراك ودخول السحب.

الاشتراك عبر تطبيق HELM للهواتف المحمولة

وفي إطار التيسير على المواطنين من الاشتراك أون لاين بشكل أسرع من خلال الهاتف المحمول، أطلقت المسابقة تطبيقها الإلكتروني للجوالات عبر المنصات المختلفة للهواتف الذكية، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم تسجيل رقم موبايلك واتباع باقي الخطوات، على أن يتم محاسبتك أيضًا بسعر الدقيقة الدولية بالخصم المباشر من رصيدك.