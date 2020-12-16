نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية الجديدة بالسعودية عروض التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية الجديدة بالسعودية نبدأها بعروض الأطعمة المجمدة على نقانق وزن 340 جم من دجاج لاتينا ب 2.50 ريال، 4 حبات من قشطة ملودي ب 7.95 ريال، بدلا من 13 ريال، زيت هالى لتر ونص ب 9.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، ورق مطبخ شير ماكس رول 350 متر ب 11.95ريال، بدلا من 16.50 ريال، عسل فيكتو طبيعي وزن 250 جم ب 5.50 ريال، بدلا من 7.95 ريال، زيت فيكتو كانولا لتر ونص سعر 2 حبة ب 20.95 ريال، بدلا من 31.75 ريال، 10 لتر من زيت العربي ب 71.95 ريال، بدلا من 85.50 ريال، خبز لوزين سندوتش 600 جم ب 7.50 ريال، جبن المراعي برجر شرائح 10 حبة وزن 200 جم ب 9.75 ريال، بدلا من 14 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية الجديدة بالسعودية

حبة من القهوة المثلجة كوفيك ب 27.95ريال، بدلا من 34.50 ريال، تونة قودي وزن 185 جم ب 6.95 ريال، بدلا من 8.50 ريال، مايونيز قودي بطعم الثوم وزن 250 جم ب 7.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال، زبدة فول سوداني قابلة للدهن ب 12.95 ريال، بدلا من 15.95 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية على المعلبات

شراب مكسا فوار 3 حبات ب 5.50 ريال، بدلا من 6.75 ريال هذا العرض متوفر بفروع أسواق العثيم الرياض فقط، كورن كلوقز وزن 500 جم ب 19.95 ريال، بدلا من 27.80 ريال، مربي بوني مامان فراولة وزن 370 جم ب 15.95 ريال، بدلا من 19.75 ريال، جبنة قابلة للدهن من أبو الولد 15.95 ريالن بدلا من 22 ريال.

كاتشب طماطم هاينز ب 12.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، شوكولاته ريسيز فول سوداني سعر العلبة 12.95 ريال، بدلا من 17.20 ريال، حلاوة الصيداوي كيلو ب 19.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال، طحينية بيضاء كيلو ب 27.95 ريالن بدلا من 39.95 ريال، دقيق كويتي لونه اسمر 2 كيلو ب 5.95 ريال، بدلا من 8.75 ريال.