نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 يبحث الكثيرون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد تغيير التردد القديم علي النايل سات، فتعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المحببة للأطفال وتقدم الكثير من البرامج والأغاني الهادفة والمميزة للأطفال لتجذبهم ويقضون وقت طويلا والتي تهدف إلي تعليمهم الأخلاق والقيم والتقاليد العربية والدين الإسلامي وتعمل علي رفع مستوي الأطفال، فهي تحتوي علي فيديوهات تناسب الجميع وتهتم بتعليم وتقديم الأناشيد والحروف والأرقام وتهتم أيضا بتقديم الكرتون والمسلسلات والرسوم المتحركة الهادفة للأطفال وتعلمهم التسامح والتعامل مع الأم والأب والاحترام والأخلاق وتعمل القناة علي مدار ال24 ساعة تابعوا معنا تردد قناة طيور الجنة الجديد علي الاقمار الصناعية.
أقوي إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021
تم افتتاح القناة عام 2008 تحت إدارة خالد مقدام وبناته وأولاده وزوجتة والذي يقدمون كل ما هو مميز من أناشيد ذات طابع مميز علي القناة، ومنذ بداية فتحها وحققت اعلي نتائج مشاهدة خلال وقت قصير فكانت هي القناة المفضلة في كل منزل منذ تم افتتاحها وحققت أعلي نسبه مشاهدة في وقت قصير، وتترك قناة طيور الجنة أثر كبير علي الأطفال من ترفيهه وتعليم وغرس العديد من القيم والأخلاق.
تردد قناة طيور الجنة
تعمل إدارة القناة علي توفير القناة علي أكثر من قمر صناعي للوصول لها بسهولة، فالهدف الأول والأخير أستفادة الأطفال وتقديم كل شيء هادف ومفيد لهم من خلال البرامج المقدمة من القناة، وسوف نضع لكم أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد علي القمر الصناعي عرب سات.
تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات 2021
|التردد
|11632
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات 2021
|التردد
|11315
|الاستقطاب
|H
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات 2021
|التردد
|11310
|الاستقطاب
|H
|معدل الترميز
|30000
ويمكنك ضبط القناة علي الاقمار الصناعية بسهولة ومتابعة أحلي الاصوات والبرامج والفيوهات المتنوعة والمفيده للاطفال ومشاهدة القناة بجودة عالية بدون تشويش وبصوت واضح ون قي ودقة كبيرة من خلال الترددات التي ارفقناها لكم تابعونا دايما بكل جديد ومميز.
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