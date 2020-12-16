عروض جرير خصومات وتخفيضات علي جميع المنتجات تصل لـ 50%

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عمر شويل - جدة عروض جرير، صاحب المكتبة هو العبقري المهندس محمد العقيل تخرج من جامعة الملك فهد كلية هندسة المعادن والبترول ثم بعد ذلك اتجه إلى جامعة بروكلي وحصل منها على الماجستير ثم بعد عاد إلى المملكة ومن هنا بدأت رحلتة العملية الى ان قام هو واخوته باستئجار قطعة أرض لفتح المشروع عليها، وتم فتح اول فرع للمكتبة ومن بعدها بدأ التوسع عروض جرير مستلزمات العناية الشخصية والنظافة من جرير ويل كير،معقم لليدين،500 مل، شفاف 35 ريال سعودي شامل الضريبة ومعه هدايا بقيمة 35 ريال سعودي، لوازم الصحة والعناية الشخصية. وايلد كرافت، كمامة وجه، كبير، أسود 19 ريال سعودي شامل الضريبة، لوازم الصحة والعناية الشخصية. فاين، جارد كومفورت، كمامة قابلة غير طبية، لوازم الصحة والعناية الشخصية، كبير، أسود 79 ريال سعودي. خصومات جرير خصومات جرير علي مستلزمات العناية الشخصية والنظافة يوفي، روبو فاك جي 10 هايبرد، مكنسة كهربائية تعمل بطرسقة الية، بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد 1099 ريال سعودي شامل الضريبة. فيلوس، ايرا ماكس دي اكس 5 ، أسود ،Air Purifier ،220 فولت 765 ريال سعودي شامل الضريبة. يوفي، روبو فاك جي10، مكنسة كهربائية تعمل بشكل آلي بسعر 1099 ريال سعودي شامل الضريبة، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد. تخفيضات جرير تخفيضات جرير علي مستلزمات العناية الشخصية والنظافة سيف كير، كمامة لا يعاد استخدامها، 50 قطعة مقاس وسط 29 ريال سعودي شامل الضريبة، لوازم الصحة والعناية الشخصية. سيف ماستر، كمامة وجه، أسود 53.66 ريال سعودي شامل الضريبة، لوازم الصحة والعناية الشخصية. كمامة وجه،،130×270 مم أسود 39 ريال سعودي شامل الضريبة لوازم الصحة والعناية الشخصية. بانزر جلاس ،رش مرتين يوميا ،Cleaning Spray 8 ml + 100 ml;Cleaning Cloth ،طقم تنظيف للجوال ،100 ml/8 ml،89 ريال سعودي شامل الضريبة. تنزيلات مكتبة جرير اهم تنزيلات مكتبة جرير ابل ماك بوك اير ريتينا 13.3 بوصة كمبيوتر محمول ، بسعر 5699 ريال. أبل آيباد 10.2 بوصة كمبيوتر لاب توب، رمادي فلكي بسعر 1499 ريال. ابل 2020 آيباد برو كمبيوتر لوحي الجيل الرابع 12.9 بوصة بسعر 7399 ريال. هواوي ميت باد تي كمبيوتر لوحي واي فاي 10 بوصة بسعر 599 ريال.

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