نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض جرير 40% على الهواتف الذكية وهدايا مع الهاتف بقيمة 2550 ريال والمزيد مثل خصم سامبا وامكانية التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، jarir bookstore مكتبة جرير وأفضل العروض الترويجية. تعمل مكتبة جرير على توفير العديد من العروض والخصومات و تخفيضات جرير التي تشمل غالبية المنتجات المعروضة، وهناك أيضا امكانية التقسيط من جرير، وذلك لنيل رضا العملاء، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على أحدث عروض مكتبة جرير على الجوالات. عروض جرير اليوم و اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير عروض جرير للجوالات هواوي بي 40 برو، سعة تخزينية 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود و تخفيضات جرير بسعر 3349 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال

اسعار الجوالات في جرير هواوي نوفا 7 اس اى سعة تخزينية 128 جيجا بايت، وعرض جرير بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال.

عروض جرير اليوم هواوي Y 9a، سعة تخزينية 128 جيجابايت، فضي سبيس، بسعر 1099 ريال سعودي.

هواوي بي 40 برو بلس سعة تخزينية 512 جيجا بايت، متوفى باللون الأبيض، و عروض مكتبة جرير للجوالات بسعر 4499 ريال سعودي، بدلًا من 4799 ريال

عروض مكتبة جرير على الجوالات هواوي نوفا 5 تي ، سعة تخزينية 128 جيجابايت، متوفر باللون الأرجواني، و تخفيضات مكتبة جرير بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1639 ريال

عروض مكتبه جرير هواوي p40 سعة تخزينية 128 جيجا بايت، ، متوفر باللون الأسود، وعروض جرير للجوالات بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2849 ريال عروض مكتبة جرير للجوالات و عروض جرير الخاصة بهواتف سامسونج عروض جرير للجوالات سامسونج جالكسي زد فولد 2، سعة تخزينية 256 جيجا بايت بسعر 7999 ريال سعودي، سامسونج فولد جرير يأتي مع الجهاز هدايا بقيمة 2550 ريال سعودي

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