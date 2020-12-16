نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية 16 ديسمبر حتي 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض بنده الأسبوعية على أقوى الخصومات والتي هي عبارة عن جميع أنواع الأجهزة الكهربائية مثل قلايه بدون زيت كولين، وقلايه تيفال بدون زيت، ومكنسة كهربائية جيياس، ومايكروويف كليك أون، وكآيل إيفون، وسماعات ابل اير بودس سلكية، وعصارة كيك أون، وخلاط فيليبس، وأيضا يتوفر جميع أنواع العناية بالأطفال مثل مناديل مبللة للأطفال بيبي جوي، وشامبو او سائل استحمام او لوشن او زيت للاطفال، وجميع منتجات للاطفال تشيكو، ومنتجات وبي بيبي للاطفال، ويتوفر ايضا جميع انواع الملابس والمسحوقات مثل طقم ملابس داخلية بناتي، ولباس نوم نسائي، وملابس داخلية رجالية اسئتال، واطقم لحاف، وبطانيه فلانيل، ووسادة مضغوطه، وطقم شرشف.

عروض بنده الأسبوعية

تتميز عروض بنده بأقوى الخصومات والتخفيضات الأسبوعية وهي التي تتكون من جميع أنواع الجولات مثل أبل آيفون أس أي، وابل آيفون 12، ولينوفو أي 7، ولينوفو أي 8، وهواوي واي 8 بي، وسامسونج أي 21 اس وهواوي واي 7 بي، وسامسونج اي 71، وابل آيباد 8 واي ماي، وتابلت لينوفو أم 8، ويتوفر أيضا جميع أنواع العناية بالفم مثل معجون أسنان مفعول سريع الأبيض، ومعجون اسنان اكسترا فريس سنسوداين، ومعجون اسنان انتعاش زائد بارودونتكس، ومعجون اسنان بياض ثري دي برليانس او بالفحم كرست، ومعجون اسنان لوف بيوتي اند بلانيت، ومعجون اسنان كولجيت، ومعجون اسنان اكستريم ريد او بالنعناع كولجيت فريش، ومعجون اسنان كلوس اب، وفرشاه اسنان كولجيت وسط اكسترا كلين.

حلاوة طحينية ساده الجميل 5 ريال.

جبن ابيض دوبل كريم هنغاري 5 ريال.

طماطم محلي مغربي 5 ريال.

موز فليبني 5 ريال.

يوسفي مغربي 5 ريال.

خيار محلي 5 ريال.

مسحوق الثوم 5 ريال.

كزبره مطحونه 5 ريال.

فلفل اسود مطحون 5 ريال.

ذرة 5 ريال.

سكري محلي تمارا 5 ريال.

تمر خلاص محلي تمارا 5 ريال.

مكدوس سوري 5 ريال.

مربي المشمش،والفراوله،ووالتين 5 ريال.

زيتون مغربي 5 ريال.

مخلل خضار مشكل طيبه 5 ريال.

ليمون مغربي 5 ريال.