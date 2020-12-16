عروض الدانوب مهرجان السفر خصومات علي مستلزمات السفر تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب، مجموعة أسواق بن داوود لصاحبها عبد الله بن داود التي أحدثت نقلة في عالم السوبر ماركت وتطور المخابز، تدعم حكومة المملكة بدعم الصوامع ومطاحن القمح التي ساعدت في دعم المخابز جميعها بالمملكة العربية السعودية لتقديم أجود أنواع المخبوزات والحلويات وتقديمها بأسعار منافسة دولية، وقد قامت شركة الدانوب بالمساهمة في هذا العمل من جانبها داعمة لحكومتها عروض الدانوب عروض الدانوب علي الأدوات المكتبية كبلينغ مقلمية 100 قلم ديو بلو 185.50 ريال سعودي. كبلينغ حقيبة غداء لوناس بلو ثندر 185.50 ريال سعودي. كبلينغ مقلمة 100 قلم برايدل روز 185.50 ريال سعودي. خصومات الدانوب خصومات الدانوب علي حقيبة سفر دلسي – توليارا حقيبة سفر بعجلات 66 سم ترول برونزي 402.50 ريال سعودي بدلاً من 575 ريال سعودي. دلسي – توليارا حقيبة سفر بعجلات 55 سم ترول برونزي 360.50 ريال سعودي بدلاً من 515 ريال سعودي. دلسي – بيلمونت بلس حقيبة سفر بعجلات برتقالي 82 سم 483 ريال سعودي بدلاً من 805 ريال سعودي. دلسي – إسبلاناد حقيبة كمبيوتر محمول 341.25 ريال سعودي بدلاً من 455 ريال سعودي. دلسي – توليارا حقيبة سفر بعجلات 76 سم ترول برونزي 479.50 ريال سعودي بدلاً من 685 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب تخفيضات الدانوب علي حقيبة سفر دلسي – مارينج حقيبة سفر بعجلات 55 سم 327 ريال سعودي بدلاً من 545 ريال سعودي. دلسي – بيلمونت بلس حقيبة سفر بعجلات حمراء 82 سم 483 ريال سعودي بدلاً من 805 ريال سعودي. دلسي – بيلمونت بلس حقيبة سفر بعجلات بنفسجية 55 سم 309 ريال سعودي بدلاً من 515 ريال سعودي. دلسي – بيلمونت بلس حقيبة سفر بعجلات ميدنايت بلو 71 سم 411 ريال سعودي بدلاً من 685 ريال سعودي. دلسي – ديبارت حقيبة سفر بعجلات ديب غرين 57 سم 378.75 ريال سعودي بدلاً من 505 ريال سعودي.

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