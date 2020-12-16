خصومات لولو اقوى الخصومات و التخفيضات خلال الشهر بمناسبة نهاية العام

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عمر شويل - جدة خصومات لولو هايبر ماركت، تسعى أسواق لولو لأن تكون في الصدارة دائماً وحتي تظل الأولى بين متاجر البيع بالتجزئة على مستوى قارة أسيا والشرق الأوسط أيضاً، فتسعى مجموعة أسواق لولو لعمل الكثير من الخصومات على منتجاتها المتنوعة كالأغذية والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وغيرها من كثير من المنتجات المستوردة، وذلك بخلاف ماتعرضه من حين لآخر من جوائز من خلال السحب على المشتريات. خصومات لولو خصومات لولو على المواد الغذائية رضوى سيقان دجاج مجمدة 450 جرام 5.50 ريال سعودي بدلاً من 10.75 ريال سعودي. الكبير صدور دجاج 2 كجم 29.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي. أفرون لحم الجاموس المجمدة 900 جم 13.95 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال سعودي. الكبير روبيان حجم كبير 400 جم 21.95 ريال سعودي بدلاً من 28.85 ريال سعودي. تخفيضات لولو تخفيضات لولو على المواد الغذائية أمريكانا بوب كورن الدجاج 400 جم 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي. الكبير فيليه الدجاج الشهي 465 جم 16.95 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال سعودي. زبادي المراعي طازج 2 كجم 10.45 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي. المراعي جبنة مثلثات 32 قطعة 480 جرام 8.25 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي. عروض لولو عروض لولو على المواد الغذائية بوابة الهند أرز بسمتي هندي كلاسيك 5 كجم 58.90 ريال سعودي بدلاً من 70.45 ريال سعودي. أرز السفير مزة بسمتي 5 كجم 29.90 ريال سعودي بدلاً من 34.90 ريال سعودي. بليمز تونة 185 جرام 3.90 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال سعودي. فارم سمن 400 جم ×2 33.90 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

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