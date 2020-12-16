jarir bookstore مكتبة جرير تزلزل الأسواق بتنزيلاتها الرهيبة 20% على اللاب توب و 15% على هواتف ايفون الذكية

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات، سيطرت تخفيضات جرير على المملكة العربية السعودية دون منافس، تعرفوا عليها تفصيليًا.

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