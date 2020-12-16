نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو علي جميع مستلزمات السيارات خصومات تصل لـ 25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو للمستلزمات والعدد والأدوات، تعمل شركة ساكو السعودية للعدد والأدوات على خطة توسعية تمتد لمدة الثلاث سنوات القادمة، حتى يتم فتح فروع في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية التي لا توجد بها فروع لشركة ساكو، وكذلك تعمل على زيادة الفروع بالمدن الرئيسية، كما يتم العمل على زيادة مساحات المعارض الحالية، فذلك بجانب خدمة البيع الإلكتروني عن طريق الموقع الخاص بالشركة عروض ساكو عروض ساكو على لوازم السيارات ملمع ومنظف خارجي 26 أوقية 29.25 ريال سعودي. مكيف الهواء 20 أونصة 197 ريال سعودي. منتج للمحافظة على الأجزاء البلاستيكية 54.50 ريال سعودي. كاميرا للزجاج الأمامي تتمتع بدقة عالية 99.75 ريال سعودي. خصومات ساكو خصومات ساكو على لوازم السيارات محول تيار كهربائي 300 وات مع منفذ يو اس بي 229.75 ريال سعودي. محول تيار كهربائي 600 وات مع موجة جيبية 324 ريال سعودي. طقم مفاتيح مدمجة للطوارئ 346 ريال سعودي. كيو تونتي زيت تشحيم متعدد الأغراض 300 جرام 16 ريال سعودي. تنزيلات ساكو تنزيلات ساكو على لوازم السيارات منظف وملمع لحماية السيارة 10.64 أونصة- ف 24 ريال سعودي. قطعة قماش ملمع للسيارات 2.5 قدم مربع 29.50 ريال سعودي. قمع لزيت السيارة متعدد الأغراض 14 ريال سعودي. محلول تبريد مركّز للرديتر (ماء رديتر) 4. 116 ريال سعودي. تخفيضات ساكو تخفيضات ساكو على لوازم السيارات اصابع بطاريات ملونة 17.25 ريال سعودي. زيت للمحرك 3×1 متعدد الأغراض، 3 أونصات 18.50 ريال سعودي. زيت للمحرك 4 أونصات 16.25 ريال سعودي. مفك إصلاح كفر السيارة 9.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو على لوازم السيارات ملمع كفرات السيارة 51.25 ريال سعودي. ملمع شمعي للسيارة 64 أونصة – ترتايل 54.50 ريال سعودي. غطاء سيارة 225×80×63 بوصة كبير جدا-2 -فا 186 ريال سعودي. غطاء سيارة شفرولية – سوبربان جي ام سي 175 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو علي جميع مستلزمات السيارات خصومات تصل لـ 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.