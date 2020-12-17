عروض ساكو الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار خصومات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في آخر أيام السنة اللانهائية من سوبر ماركت ساكو بالمملكة، والخصومات جاءت بالأخص على الأجهزة الإلكترونية المتطورة، وذلك بشكل حصري خلال هذا الشهر، هذه العروض متوفرة في كافة الفروع بالسعودية، وهذا بأسعار لا تقاوم، وجميع الموديلات تناسب كافة الأذواق والمستويات، فسارع ولا تفوت الفرصة واحصل على كل ما تحلم به. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو احصل على السماعة الاستيريو التي تحلم بها ماركة جت باور من ساكو، السعر منافس ولن يتكرر فقط 13.75 ريال، والسعر يشمل الضريبة.

تخفيضات هايبر ماركت ساكو على سماعات لاسلكية سامسونج R170، جاءت باللون الأسود، سعر القطعة فقط 319 ريال سعودي.

سماعة جي بي إل المتنقلة من بوم بوكس، سعر القطعة 1869 ريال سعودي فقط وحصريًا من ساكو. تنزيلات ساكو الأخيرة خصومات ساكو على الموقد الكهربائي ذو القوة 1500 واط، الموقد سهل الاستخدام، والسعر لا ينافس فقط 75.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو المذهلة، على مجفف شعر ولا أروع مكون من 3 قطع إضافية، المجفف ذو قوة 2400 واط، جاء باللون الأبيض أو اللون الذهبي، يمكنك أن تحصل عليه أون لاين عبر موقع ساكو، ويمكنك أيضًا أن تزور أقرب فرع للحصول على تسوق مثالي، سعر المجفف 399 ريال سعودي فقط.

مصفف شعر من ساكو حجمه 28 ملم، يوجد به شاشة متطورة إل سي دي، سعر المصفف 299 ريال مدريد سعودي.

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