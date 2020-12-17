عروض جرير الأسبوعية لمدة 5 أيام تصل ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية، إلى جانب أضخم الخصومات التي لا يمكن إغفالها من هايبر ماركت جرير، والتخفيضات تشكل أجهزة اللاب توب بكل الأنواع والماركات، وهناك عرض اشتري واحد واحصل على الثاني مجانًا، وذلك من الشركات الكبرى في هذا المجال، وذلك مثل شركة مايكروسوفت، إلى جانب أفضل العروض على التلفزيونيات، فقط قم بزيارة أقرب فرع جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير كمبيوتر: تخفيضات جرير كمبيوتر من مايكروسوفت، جهاز لابتوب سيرفس بوك 2، حجم الشاشة 13.5 بوصة، السعر حصري فقط 7499 ريال سعودي وذلك بعد أن كانت 11599 ريال سعودي.

عرض جرير على لابتوب مايكروسوفت ماركة سيرفس برو اكس، مقاس الشاشة 13 بوصة، ذاكرة اللاب توب الداخلية حجمها 128 جيجا بايت اس اس، جاء سعر هذا الجهاز من مكتبات جرير 4599 ريال سعودي، وهذه التخفيضات تشمل ضريبة القيمة المضافة، ويمكنك تقسيط الجهاز من جرير، فقط ادفع 263 ريال سعودي على مدار 24 شهر. تخفيضات جرير على الشاشات تخفيضات جرير اليوم فقط كن جرير على تلفزيون هيتاشي الذكي LD49CHS01U، حجم الشاشة 49 بوصة، ويمكنك الحصول عليه أثناء تنزيلات جرير فسعر الجهاز فقط (1349) ريال سعودي، وذلك بعد أن كان(1699) ريال سعودي.

أقوى تنزيلات من جرير على هاتف سامسونج جلاكسي Z Flap، حيث جاء بسعة تخزين 256 جيجا بايت، والسعر مفاجأة وبشكل حصري فقط 3799 ريال سعودي.

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