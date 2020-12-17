نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية أفضل التخفيضات والخصومات والأجهزة الكهربائية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، حيث تعتبر شركة العثيم شركة هامة تقوم بتقديم أفضل التخفيضات والخصومات على أجهزة المنزل والأجهزة الكهربائية، فالتحفيضات وصلت إلى 60% على جميع المنتجات، والخصومات مستمرة إلى نهاية الشهر أو حتى نفاذ الكمية فسارع ولا تتردد، فالعثيم يوجد منه الكثير من الفروع التي تتشرف باستقبالكم عزيزي العميل. عروض العثيم الأخيرة تخفيضات العثيم اليوم على قدر نيو فلون للطبخ وجاء معه في العرض مقلاة مقاس كبير 26 سم، والسعر خيالي فقط 55 ريال سعودي.

أقوى تنزيلات المملكة من العثيم على قدر الضغط السيف، سعة القدر 7 لتر، تم صنعه من الألومنيوم والجرانيت، والسعر حصري 99 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على جردل مسح الأرضية من ماركة لامبارت، سعر الجردل فقط 39 ريال سعودي.

ترمس شاي ذو وعاء حراري ماركة مورانا من العثيم، حجم الترمس لتر واحد، السعر فقط 34 ريال سعودي.

خلاط هَاكتيك من العثيم 2*1، السعر فقط 99 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم على مقلاة سيف برو الصحي، المقبلة حجم عائلي 9 لتر، والسعر فقط 445 ريال سعودي.

محمص الساندوتش والشواية كينوود من العثيم، والسعر منافس فقط 112 ريال سعودي.

ميكرويف كليك أون الديجيتال من العثيم، سعته 20 لتر، السعر فقط 215 ريال سعودي.

طقم برايت هوم من القدور الرخام، يحتوي على 10 قطع، السعر 149 ريال سعودي.

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