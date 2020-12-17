نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات أسواق العثيم في الأسبوع السادس وحتى ٢٢ ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم عروض أسبوعيه هائله على السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسبوع السادس ويبدأ من 16 ديسمبر وحتى 23 من نفس الشهر، وهناك مئات العروض داخل أسواق العثيم والتي تناسب احتياج وميزانية كل فرد كما أن العروض أيضا يتم من خلالها تجميع نقاط اكتساب والتي يمكنكم استبدالها في شراء السلع أو في الحصول على العروض الخاصة لزوار الموقع التي تقدمها أسواق العثيم على سلع أو أجهزه كهربائيه قيمه على فترات دوريه من أجل عملائها الدائمين والذين يمتلكون بطاقات اكتساب. عروض أسواق العثيم على السلع الاستهلاكية: أحصل على أرز الوليمة أرز مزه بسمتي بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 84.95 ريال .

. أحصل على ربطة بها 2 زجاجة زيت شمس كبيره بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 31.75 ريال .

. أحصل على حليب المراعي اكسترا فري بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال .

. احصل على دجاج دو مجمد 40* بسعر 98.95 ريال سعودي بدلاً من 148.95 ريال .

. احصل على كرتونة مناديل نورس الناعمة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال.

كيس اومو أزرق 5 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 60.25 ريال.

احصل على اسباجتي جودي 450 جم أو مكرونة جودي 500 جم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

احصل على مرقة دجاج ماجي 64* 20 جم بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.98 ريال. عروض على السلع الاستهلاكية: احصل على جبن المراعي بالقشدة مكعبات 108 جم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

احصل على جبن موزاريلا المراعي مبشوره 1000 جم بعر 28.95 ريال سسعودي بدلاً من 43.75 ريال.

احصل على كريمة المراعي محفوفة 1 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 27.75 ريال.

احصل على كب كيك لوزين 18*30 جم بسعر 9.25 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال.

احصل على خبز توست لوزين سندوتش بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال.

احصل على جبن فيتا المراعي 200 جم جديد بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال.

احصل على جبن فيتا المراعي 200 جم جديد بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال. احصل على جبن مثلثات المراعي 32 قطعه وزن 480 جم بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال.

احصل على زبدة المراعي غير مملحة 100 جم + 25 جم مجانا بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

احصل على جبن المراعي شرائح برجر 10 قطع وزن 200 جم بسعر 9.75 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال.

احصل على سمن المراعي وزن 800 جم بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال.

احصل على عصير المراعي بدون سكر وزن 1.5 لتر بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

احصل على عصير رمان المراعي واحد لتر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

احصل على حليب المراعي دبل شوكولاته 18* 200 جم بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال. عروض اللحوم: لحم غنم روماني بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

لحوم رفيدي بالعظم بسعر 53.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 50.95 ريال سعودي للكيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض وتخفيضات أسواق العثيم في الأسبوع السادس وحتى ٢٢ ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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