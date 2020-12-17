نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصم لمدة 5 أيام تخفيضات نهاية العام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا نهاية عام ٢٠٢٠ من اكسترا السعودية ليس لها مثيل، تخفيضات وخصومات خارج المنافسة، على جميع الالكترونيات والقلايات الهوائية والتليفزيونات وغيرها، الخصومات تبدأ من ١٠٪ إلى أكثر من ٥٠٪، اغتنم الفرصة الآن وسارع باقتناء تلك العروض الحصرية قبل نفاذ الكميات، مع توصيل بعض الطلبات مجانًا إلى باب المنزل. عروض اكسترا الأسبوعية أقوي تخفيضات اكسترا على القلايات الهوائية: خصومات اكسترا مقلاه كهربائية من فيليبس تسع إلى ١.٢ كيلو باللون الأسود، بسعر ٨٩٩ ريال بدلًا من ١٢٥٨ ريال سعودي (خصم ٢٩٪ بتوفير ٣٥٩ ريال).

مقلاة كهربائية بدون زيت من ديلونجي، تسع حتى ١.٧ كيلو باللونين الأسود والأبيض، بسعر ١٨٩٩ ريال سعودي.

خصم ٢٤٪ من فيليبس، قلاية هوائية سعة ٨٠٠ جرام باللون الأسود، بسعر ٤٩٩ ريال بدلًا من ٦٥٩ ريال سعودي (بتوفير ١٦٠ جنبه). تخفيضات اكسترا الأخيرة خصومات اكسترا حصرية على تكيفات الهواء: عروض اكسترا الأسبوعية مكيف حائط من كلاس برو ١٨٠٠٠ وحدة بسعر ١٦٩٩ ريال بدلًا من ٢٤٩٩ ريال سعودي (خصم ٣٢٪ بتوفير ٨٠٠ ريال).

تخفيضات اكسترا مكيف شباك من ميديا أوليمبوس، ١٧٨٠٠ وحدة، بسعر ١٠٩٩ ريال بدلًا من ١٤٩٩ ريال سعودي (خصم ٢٧٪ بتوفير ٤٠٠ ريال).

خصم ٣٧٪ وهدية مجانية قيمتها ١٢٩ ريال من جري على مكيف الهواء الحائطي، ١٨١٠٠ وحدة، بسعر ٢١٩٩ ريال بدلًا من ٣٤٩٩ ريال سعودي (توفير ١٣٠٠ ريال).

تخفيض بنسبة ٣١٪ على مكيف الهواء الحائطي من جنرال الكتريك، بسعر ٢٤٩٩ ريال بدلًا من ٣٥٩٩ ريال سعودي (توفير ١١٠٠ ريال).

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