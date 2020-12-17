عروض العثيم اليوم أقوى عروض نهاية العام 2020 تخفيضات وخصومات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات أخر السنه من هايبر ماركت العثيم، سوف نقوم باستعراض أفضل العروض السارية خلال الشهر الحالي، والتي انطلقت منذ يوم 25 ربيع الآخر 1442 هجري، والموافق الأربعاء 11 ديسمبر 2020 ميلادي، وهذه التخفيضات تسري على كافة المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية، فلا تفوت الفرصة وسارع بشراء كل ما تحتاج إليه. عروض العثيم الأسبوعية أفضل تخفيضات العثيم على شاشة أروع ال اي دي، مقاس الشاشة 50 بوصة، سمارت، يمكنك الحصول عليها أثناء التنزيلات بسعر 899 ريال سعودي فقط.

خصومات العثيم شاشة آرو تي في، سمارت، حجم الشاشة 58 إنش، LED، سعر الشاشة فقط 1249 ريال سعودي.

من العثيم أحصل على شاشة جيباس سمارت، مقاس 43 بوصة LED فقط وحصريًا بسعر 829 ريال سعودي.

عرض الأسبوع من العثيم شاشة 40 بوصة أرو ال أي دي، دقة الشاشة فور كي، سمارت، السعر داخل العرض فقط 529 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة عروض العثيم على الجوالات، اغتنم الفرصة واحصل على شاحن أوي للجوال، قوته 10000 ملي، بدون سلك، سعر الشاحن 85 ريال سعودي داخل العرض.

تخفيضات العثيم هاتف جوال نوكيا 105، يوجد به شريحتين، احصل عليه في التخفيضات فقط بسعر 69 ريال سعودي.

جوال نوكيا ذو شريحتين، السعر حصري فقط 69 ريال سعودي.

من العثيم تابلت ماركة جي تايد، يوجد به 3 شرائح، السعر خلال التخفيضات 185 ريال سعودي.

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