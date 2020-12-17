عروض ساكو الأسبوعية خصومات على جميع المنتجات تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية، حيث اعلن هايبر ماركت ساكو عن بطاقات الهدايا التي تعطي للعملاء مزايا التسوق عبر أي فرع، وخلال أي توقيت عن طريق قيمة معينة، إلى جانب مزايا الخصومات على المشتريات، فهذه البطاقات توفر لك الوقت والنقود، ويمكنك استخدامها أون لاين، تلك البطاقات مدة صلاحيتها عام كامل.

عروض ساكو الأسبوعية

أفضل تخفيضات ساكو السعودية، خصومات سوبر ماركت ساكو على كل مستلزمات المنزل:

تخفيضات ساكو أحصل على مصباح ليد موجه بقوة 7 وات 100- 240 ف 3000K، فقط بسعر 17.25 ريال سعودي.

عروض اكو الأسبوعية أقوى خصم من ساكو على قضبان الستارة مقاس 16*19 ملم من 120 إلى 210 بيوتر، فقط بسعر 65.50 ريال سعودي.

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أرضيات من ساكو أس بي سي، مقاس 0.5 في 18 في 122 سم 2.196 متر مربع، بسعر 159.75 ريال سعودي.

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