نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الخيالية خصومات تصل ل 40 % على جمع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تمتع بأفضل تخفيضات وخصومات إكسترا، حيث يمكنك شراء أحدث أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (التابلت) والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة اللاب توب وغيرها من الأجهزة، استغل الفرصة الآن ولا تتردد، عروض إكسترا السعودية لعام 2020 كثيرة ومتنوعة لا يمكنك تجاهلها، سوف نعرض لكم في الفقرة التالية بعض العروض المقدمة من إكسترا. عروض إكسترا أقوى تخفيضات إكسترا على الأجهزة الكهربائية : غسالة إل جي، باب أمامي، سعة 21 ك غسيل و 12 ك تجفيف، خصم 50% بسعر 9849 ريال بدلًا من 19699 ريال سعودي (بتوفير 9850 ريال).

سارع بشراء عرض مكيف الهواء من إل جي حار وبارد، 18000 وحدة ومعه هديتين مجانيتين بقيمة 308 ريال، كل هذا بخصم 45% بسعر 2799 ريال بدلًا من 5099 ريال سعودي ( بتوفير 2300 ريال).

بادر باقتناء ثلاجة سامسونج سعة 500 لتر وارتفاع 17.5 قدم بخصر 45% وسعر 2999 ريال بدلًا من 5399 ريال سعودي ( بتوفير 2400 ريال). عروض هايبر اكسترا

تخفيضات هايبر اكسترا

تنزيلات هايبر لكسترا خصومات هايبر اكسترا خصومات هائلة على أجهزة ألعاب الفيديو: عرض خاص على Xbox 1X، 1 تيرا باللون الأسود بخصم 20% بسعر 1775 ريال بدلًا من 2219 ريال سعودي (بتوفير 444 ريال).

خصم 50% على مجموعة من العاب الساموراي من نيوجيو بسعر 332 ريال بدلًا من 664 ريال سعودي (بتوفير 332 ريال).

اكس بوكس 1S، Mine Craft، بالإضافة إلى ثلاث شهور لايف بخصم 50% بسعر 104 ريال بدلًا من 208 ريال سعودي (بتوفير 104 ريال).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الخيالية خصومات تصل ل 40 % على جمع المنتجات تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.