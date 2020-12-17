نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السنة في ختام عام 2020، حيث يقدم تخفيضات وخصومات على العديد من المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وكل ما يلزم البيت العصري، بالإضافة إلى أرقى أنواع الأجهزة إلكترونية، بادر بالشراء عزيزي العميل ولا تفوت الفرصة من يوم 9 ديسمبر حتى يوم 15 ديسمبر. عروض بنده الأسبوعية تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية: عروض بنده الأسبوعية يقدم هايبر بنده خصم على مكواة بخار من ماركة كليك ان (2200 وات) بسعر 32.5 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال. تخفيضات بنده خصم على شواية كليك ان بالغطاء بسعر 145 ريال بدلًا من 199 ريال سعودي. خصومات بنده تخفيض هائل على موقد يعمل بالغاز ماركة جيباس نوعه ستانلس ستيل بسعر 139 ريال بدلًا من 189 ريال سعودي. متوفر أيضًا براد هواء من ماركة جيباس بسعر 262.5 ريال بدلًا من 525 ريال سعودي. مكواة ستائر بالبخار من جيباس بسعر 109.5 ريال بدلًا من 219 ريال سعودي. عرض هائل على خلاط ارايتي مع 2 مطحنة بسعر 82.5 ريال بدلًا من 165 ريال سعودي. عروض هايبر بنده عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية: عروض بنده الأسبوعية هاتف محمول (سامسونج A31) 2 شريحة بسعر 899 ريال سعودي. تخفيضات بنده يقدم بنده هاتف محمول (هواوي Y6 Plus) 2 شريحة بسعر 579 ريال سعودي. خصومات بنده كما يوجد أيضًا هاتف ( Samsung Note 10 Lite) 2 شريحة بسعر 1469 ريال سعودي. هاتف Honor 9A 2 شريحة بسعر 529 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.